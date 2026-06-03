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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۴

کشف عرضه خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلی‌اتیلن در فارس

کشف عرضه خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلی‌اتیلن در فارس

شیراز-مدیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت:دو واحد صنعتی متخلف این استان که اقدام به توزیع خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلی‌اتیلن کرده بودندبرای صدور رای قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب از تشدید نظارت‌های تخصصی و کالایی بر زنجیره تأمین صنایع شیمیایی و پتروشیمی در فارس خبر داد و گفت: دو واحد تولیدی متخلف در زمینه عرضه خارج از شبکه مواد اولیه پلی‌اتیلن شناسایی و به ارزش ۷۲۱ میلیارد ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی ادامه داد: در راستای هوشمندسازی فرایندهای نظارتی و کنترل دقیق جریان خرید و توزیع مواد اولیه در خطوط تولید، مشخص شد دو واحد صنعتی، اقدام به توزیع خارج از شبکه ۶۵۶ تُن پلی‌اتیلن کرده‌اند که بلافاصله گزارش تخلف آن‌ها برای صدور رأی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت فارس با تأکید بر اینکه عوامل اخلال در نظام توزیع اجازه برهم زدن تعادل بازار را نخواهند یافت، اظهار داشت: در شرایط حساس اقتصادی، برخورد قاطع با پدیده عرضه خارج از شبکه و احتکار، اولویت اصلی مدیریت بازار است و نظارت‌های میدانی هم‌اکنون به‌صورت کالا‑به‑کالا و تخصصی دنبال می‌شود.

مجرب تصریح کرد: سامانه ۱۲۴ به‌طور شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است و تمامی موارد اعلامی در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. وی در پایان از همراهی اکثر واحدهای تولیدی و صنوف استان قدردانی کرد و گفت: هوشمندسازی شبکه‌های توزیع، هرگونه انحراف در تأمین کالاهای ضروری را فوری آشکار می‌سازد و جای هیچ سوءاستفادی باقی نمی‌گذارد.

کد مطلب 6848744

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