ثبت وزش باد ۱۰۷ کیلومتر بر ساعت در اشکذر / تداوم گرد و غبار در یزد

مهدیه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درباره وضعیت جوی پیش رو گفت: برای امروز در سطح استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گرد و خاک و با احتمال نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از ساعات بعدازظهر دوشنبه نیز افزایش ابر، تداوم وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی، تا روز دوشنبه به جز روز شنبه، برای اغلب نقاط استان روند تدریجی افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

زارعی گفت: شب گذشته، سرعت باد در چاهک ۹۵ کیلومتر بر ساعت، اشنیز ۹۳، میبد ۹۲ و منشاد ۹۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و سرعت باد در شهر یزد نیز به ۷۸ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته کهدوئیه و کرخنگان با دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان و شهرستان بافق با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند.