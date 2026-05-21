وزش باد شدید و گردوخاک در راه یزد؛ هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شد

مهدیه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی جوی اظهار کرد: برای فردا وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی همراه با گردوخاک و با احتمال نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در ساعات بعدازظهر روز دوشنبه افزایش ابر، وزش باد و وقوع گردوخاک در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.

زارعی با اشاره به روند تغییرات دمایی در استان بیان کرد: از امروز تا روز دوشنبه، به جز روز شنبه، روند افزایش دما در سطح استان یزد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان یزد در ادامه گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، هشدار سطح زرد برای وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی همراه با گردوخاک در استان صادر شده است.