۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

وزش باد شدید و گردوخاک در راه یزد؛ هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شد

یزد - کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان یزد از پیش‌بینی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: برای این شرایط جوی هشدار سطح زرد صادر شده است.

مهدیه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی جوی اظهار کرد: برای فردا وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی همراه با گردوخاک و با احتمال نفوذ گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین در ساعات بعدازظهر روز دوشنبه افزایش ابر، وزش باد و وقوع گردوخاک در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.

زارعی با اشاره به روند تغییرات دمایی در استان بیان کرد: از امروز تا روز دوشنبه، به جز روز شنبه، روند افزایش دما در سطح استان یزد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان یزد در ادامه گفت: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، هشدار سطح زرد برای وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، گاهی همراه با گردوخاک در استان صادر شده است.

