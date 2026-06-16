مهدیه زارعی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل نقشههای پیشبینی وضعیت جوی در استان یزد اظهار داشت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته، طی پنج روز آینده به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، وزش باد بهنسبت شدید و گاهی شدید برای مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی علاوه بر وزش باد، با گردوخاک موقتی همراه خواهد بود و احتمال انتقال گردوغبار از مناطق مجاور به استان نیز دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان یزد درباره وضعیت دمایی استان نیز عنوان کرد: نوسانات دمایی تا روز پنجشنبه ناچیز خواهد بود، اما از روز جمعه تا اوایل هفته آینده، دما روند افزایشی نسبی را تجربه خواهد کرد.
زارعی ادامه داد: دمای شهر یزد، صبح امروز در خنکترین زمان ۲۶ درجه و بیشینه دمای یزد در روز گذشته به ۴۰ درجه رسید، علیآباد چهل گزی با ثبت دمای ۱۲ درجه و بافق با دمای ۴۴ درجه خنکترین و گرمترین نقاط استان در روز گذشته بودند.
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