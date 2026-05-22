به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع همشهریان گرامی می‌رساند، در راستای پاک‌سازی و ایمن‌سازی مهمات عمل‌نکرده در جنگ تحمیلی سوم، تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی آمادگاه مهماتی شهید «هادی الماسیان» اقدام به منفجرکردن کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در شهرستان خرم‌آباد خواهند کرد.

این عملیات به‌منظور رفع خطر شنبه ۱۴۰۵.۰۳.۰۲ از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا غروب همان روز انجام می‌شود.

به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌ها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.