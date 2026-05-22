۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

انجام عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در خرم‌آباد

خرم‌آباد - قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در اطلاعیه‌ای از انجام عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع همشهریان گرامی می‌رساند، در راستای پاک‌سازی و ایمن‌سازی مهمات عمل‌نکرده در جنگ تحمیلی سوم، تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی آمادگاه مهماتی شهید «هادی الماسیان» اقدام به منفجرکردن کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در شهرستان خرم‌آباد خواهند کرد.

این عملیات به‌منظور رفع خطر شنبه ۱۴۰۵.۰۳.۰۲ از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا غروب همان روز انجام می‌شود.

به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌ها و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.

