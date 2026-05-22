۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

آغاز ثبت نام یک میلیون و ۱۸۷ هزار دانش آموز کلاس اولی

معاون آموزش ابتدایی وزارت‌ آموزش و پرورش اعلام کرد که از امروز (یکم خرداد) ثبت نام یک میلیون و ۱۸۷ هزار کلاس اولی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت‌اموزش و پرورش در گفت‌وگویی اظهار کرد: ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از امروز آغاز شد و تا روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ادامه دارد و در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ یک میلیون و ۱۸۷ هزار دانش‌آموز دختر و پسر وارد کلاس اول مقطع ابتدایی می‌شوند.

به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پروش، شرط ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی داشتن ۶ سال تمام است.

وی با اشاره به اینکه ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه به‌صورت خودکار از سوی مدارس انجام می‌شود، افزود: خانواده‌هایی که به دلیل جابه‌جایی محل سکونت قصد تغییر مدرسه فرزند خود را دارند می‌توانند در همین بازه زمانی (ابتدای خرداد) نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس موردنظر اقدام کنند.

حکیم زاده به جمعیت دانش‌آموزی کشور در سالجاری اشاره کرد و افزود: اکنون حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در پایه‌های اول تا ششم ابتدایی مشغول به تحصیل هستند همچنین از این تعداد نیز ۲۵۰ هزار نفر را دانش‌آموزان اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

محدثه رمضانعلی

