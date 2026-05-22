۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

تردد کامیون‌ها از مرزهای گمرکی مشترک ایران و ترکیه تسهیل می‌شود

رئیس کل گمرک ایران گفت: راه‌های تجارت و سهولت تردد کامیون‌ها از مرزی‌های گمرکی مشترک ایران و ترکیه بررسی و تسهیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران با اشاره به نشست مجازی با مقامات مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه و مقامات ارشد گمرک ترکیه افزود: دو طرف ضمن اتخاذ و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی، آمادگی خود را برای افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه اعلام کردند.

وی اظهار کرد: افزایش پذیرش ظرفیت تردد کامیون‌ها و جلوگیری از توقف کالا در مرز در شرایط اضطرار، هماهنگی مستمر و بیشتر در راستای نحوه کنترل و بازرسی کالاها و هماهنگی بیشتر در گمرکات مرزی دو کشور نیز بررسی شد.

