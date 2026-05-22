۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

وزش باد خوزستان را دوباره گردوخاکی می‌کند

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش بادهای متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای در مناطق مختلف استان احتمال خیزش گردوخاک محلی را افزایش می‌دهد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز یکشنبه سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط و گاهی همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی افزود: طی امروز کاهش سه تا چهار درجه‌ای دما در سطح خوزستان پیش‌بینی می‌شود اما از فردا تا روز یکشنبه روند افزایش محسوس دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز تا روز یکشنبه مواج خواهد بود.

وی درباره وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: رامهرمز با ۴۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۶.۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری افزود: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۰.۵ و کمینه ۲۲.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6837564

