هشدار دادستان گتوند به طلافروشان برای استقرار در پاساژ متمرکز

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رومیانی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای اعمال رویکرد های پلیس جامعه محور و سیاست های عدالت ترمیمی و به‌منظور تقویت نظارت‌های انتظامی و صنفی، پیشگیری از افزایش‌ غیرواقعی قیمت‌ها و ایجاد فضایی امن و مطمئن برای کسبه و شهروندان، لازم است کلیه طلافروشان و واحدهای صنفی فعال در قالب یک مجموعه متمرکز و در یک باب پاساژ در خیابانی که مشخص شده است، مستقر شوند.

وی افزود: نیروی انتظامی شهرستان نیز موظف است نسبت به استقرار ثابت و مستمر نیرو در این پاساژ اقدام کرده و تمهیدات لازم را برای تأمین امنیت کامل به اجرا بگذارد.

دادستان گتوند تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای سطح امنیت عمومی، جلوگیری از تخلفات اقتصادی و ایجاد بستر امن برای فعالیت‌های تجاری انجام می‌شود و از تمامی فعالان بازار نیز خواسته شده است در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته و هرگونه تخلف را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

وی افزود: این اقدام همچنین موجب تحقق الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مبارزه با پولشویی خواهد شد، زیرا تمرکز فعالیت‌ها، رصد جریان وجوه و کالا را تسهیل کرده و احتمال کشف تخلفات سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد.