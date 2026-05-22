۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

هشدار دادستان گتوند به طلافروشان برای استقرار در پاساژ متمرکز

اهواز ـ دادستان عمومی و انقلاب گتوند با تأکید بر لزوم ارتقای امنیت و نظم در بازار طلا و جواهر به فعالان و مسئولان صنفی این حوزه هشدار داد که فعالیت خود را در یک مجموعه واحد تجمیع کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رومیانی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای اعمال رویکرد های پلیس جامعه محور و سیاست های عدالت ترمیمی و به‌منظور تقویت نظارت‌های انتظامی و صنفی، پیشگیری از افزایش‌ غیرواقعی قیمت‌ها و ایجاد فضایی امن و مطمئن برای کسبه و شهروندان، لازم است کلیه طلافروشان و واحدهای صنفی فعال در قالب یک مجموعه متمرکز و در یک باب پاساژ در خیابانی که مشخص شده است، مستقر شوند.

وی افزود: نیروی انتظامی شهرستان نیز موظف است نسبت به استقرار ثابت و مستمر نیرو در این پاساژ اقدام کرده و تمهیدات لازم را برای تأمین امنیت کامل به اجرا بگذارد.

دادستان گتوند تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای سطح امنیت عمومی، جلوگیری از تخلفات اقتصادی و ایجاد بستر امن برای فعالیت‌های تجاری انجام می‌شود و از تمامی فعالان بازار نیز خواسته شده است در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته و هرگونه تخلف را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند.

وی افزود: این اقدام همچنین موجب تحقق الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مبارزه با پولشویی خواهد شد، زیرا تمرکز فعالیت‌ها، رصد جریان وجوه و کالا را تسهیل کرده و احتمال کشف تخلفات سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد.

