به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دربانی امام جمعه شهرستان چهارباغ، امروز جمعه یکم خرداد ماه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع)، به تبیین جایگاه والای نیایش و قرب الهی پرداخت و از عموم مردم خواست با بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی، به ویژه در آستانه روز عرفه، ارتباط خود را با خداوند تقویت کنند.

امام جمعه شهرستان چهارباغ با اشاره به روایتی از سیره امام باقر (ع) گفت: آن حضرت هنگام ورود به مسجدالحرام، با نگاهی به کعبه، به شدت گریست و پس از طواف، در مقام ابراهیم به سجده رفت؛ به گونه‌ای که محل سجده‌اش از شدت اشک، مرطوب شد، وی همچنین به نقل از امام صادق (ع) افزود که امام باقر (ع) بسیار به ذکر الهی پایبند بود و حتی در هنگام گفت‌وگو با مردم، زبانش به تسبیح «لا اله الا الله» حرکت می‌کرد و اهل بیت را به ذکر و تلاوت قرآن تا طلوع خورشید تشویق می‌نمود.

حجت‌الاسلام دربانی در ادامه با استناد به آیه ۱۸۶ سوره بقره، «وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإِنِّی قَریبٌ أُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ»، تأکید کرد که خداوند در این آیه هفت بار از خود با تعبیر «من» یاد کرده تا نشان دهد دعاکننده تا چه اندازه نزد پروردگار عزیز و مورد توجه است. به گفته وی، این آیه در پاسخ به کسانی نازل شد که پرسیده بودند آیا خداوند را آهسته بخوانند یا با صدای بلند.

وی با اشاره به آیات دیگری از جمله «وَ نَحنُ أقْرَبُ إلیهِ مِنْکُمْ» و «وَ نَحنُ أقرَبُ إلیهِ مِنْ حَبلِ الوَرید»، نزدیکی خداوند به انسان را فراتر از تصور دانست و گفت: خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک‌تر است؛ رگی که حیات انسان به آن وابسته است و قطع آن مرگ فوری را در پی دارد. این تعبیر نشان‌دهنده نهایت قرب الهی و آگاهی خداوند از نیات، افکار و وسوسه‌های درونی انسان است.

امام جمعه شهرستان چهارباغ با استناد به روایتی از امام صادق (ع) که فرمود «الدُّعَاءُ کَهْفُ الْإِجَابَةِ کَمَا أَنَّ السَّحَابَ کَهْفُ الْمَطَرِ»، دعا را قرارگاه اجابت الهی توصیف کرد و افزود: همان‌گونه که باران در دل ابر نهفته است، اجابت نیز در بطن دعاست و هر که با حسن ظن و اخلاص دعا کند، مورد اجابت قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به فرارسیدن روز عرفه و حرکت امام حسین (ع) از مکه به سوی کربلا، این روز را فرصتی استثنایی برای نیایش دانست و گفت: هرچند فرصت دعا و مناجات در تمام ایام برای انسان فراهم است، اما برخی روزها مانند عرفه، شب قدر و عید قربان، از ویژگی و فضیلت ویژه‌ای برخوردارند. به همین دلیل، دعاهای وارده در این ایام نیز محتوایی عمیق و تأثیرگذار دارند.

ترامپ در مارپیچ تکراری ضعف و عقب‌نشینی گرفتار شده است

امام جمعه شهرستان چهارباغ در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اظهارات متناقض ترامپ درباره جنگ با ایران، تأکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا میان دو گزینه «پذیرش شکست و پایان جنگ» یا «ادامه درگیری و تحمل هزینه‌های سنگین» مردد است و تاکنون در هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر، گفت: ترامپ در سفر به چین نیز دستاورد قابل توجهی کسب نکرد و شبکه ABC نیز با اشاره به پنج مورد خط و نشان و پنج مورد عقب‌نشینی او در مواجهه با ایران، از گرفتار شدنش در «مارپیچ تکراری ضرب‌الاجل‌های بی‌حاصل» خبر داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دربانی افزود: اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر «نابود کردن همه چیز و پایان سریع جنگ» و ادعای خستگی ایران برای معامله، نشان‌دهنده آشفتگی ذهنی و امید واهی او به تسلیم ملت ایران است.

دشمن را ناامید کنیم

امام جمعه شهرستان چهارباغ با تأکید بر لزوم ناامیدسازی دشمن، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی در عرصه نظامی از هر زمان مقتدرتر است. وقتی یک قدرت ناچار به استفاده همزمان از ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی علیه یک کشور می‌شود، در واقع از ناتوانی ابزارهای یک‌بعدی خود پرده برمی‌دارد. اگر تهدید نظامی واقعاً کارآمد بود، نیازی به این حجم از جنگ رسانه‌ای نبود.

وی با اشاره به بیش از ۸۰ روز مقاومت مردم، استمرار این مقاومت را بسیار مهم خواند و گفت: هرچند مشکلات معیشتی و شغلی، آزاردهنده است، اما جهاد امروز مسئولان، تلاش هم‌پای مردم برای رفع این مشکلات است.

حجت‌الاسلام دربانی با انتقاد از نابسامانی قیمت نان در برخی محلات، از اصناف خواست جدی‌تر به این موضوع ورود کنند و تأکید کرد: با وجود همه فشارها، وحدت ملی خود را فدا نخواهیم کرد.

امام جمعه شهرستان چهارباغ با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در شرایط جنگ ترکیبی، چهار مأموریت کلیدی برای ملت ایران برشمرد: حضور فیزیکی مستمر در صحنه، حفظ وحدت ملی به‌عنوان تکلیف دینی و ضرورت امنیتی، برخورد شک‌آلود با رسانه‌های معاند و پرهیز از ناامیدسازی، و گسترش مواسات مؤمنانه و کمک‌های مردمی به آسیب‌دیدگان.

وی با ذکر تجربه شخصی خود، گفت: بسیاری از ابهامات ما از نداشتن اطلاعاتی است که مسئولین در شرایط جنگی نمی‌توانند در اختیار ما قرار دهند، به شخصه با مراجعه به منابع معتبر و گفتگو با مسئولان مربوطه ابهام پیش‌آمده برایم برطرف شد، هرچند ممکن است همه توضیحات قابل انتشار عمومی نباشد.

حجت‌الاسلام دربانی همچنین از معلمان شهرستان که در دوران آموزش مجازی، کلاس‌های حضوری خود را در مساجد برگزار کردند تقدیر کرد و در بین‌الصلاتین از این معلمان تجلیل شد.

مردم سربازان خط مقدم نبرد شناختی

وی تصریح کرد: در جنگ ترکیبی امروز، ملت ایران دیگر تنها پشتیبان جبهه‌ها نیستند، بلکه خود سربازان خط مقدم نبرد نرم‌افزاری و شناختی به شمار می‌روند. بر همین اساس، مصلی‌های نماز جمعه و مساجد شهرستان میزبان آموزش‌های نظامی و امدادی داوطلبان پویش «جانفدا» خواهند بود.

امام جمعه شهرستان چهارباغ، با گرامیداشت روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، گفت: باور غلط «تأثیر ناچیز صرفه‌جویی یک خانواده» باید اصلاح شود. اگر ۲۵ میلیون خانوار ایرانی هر روز تنها یک لیتر آب، ۱۰ گرم گندم و یک لیتر بنزین کمتر مصرف کنند، صرفه‌جویی حاصل معادل ورودی یک سد بزرگ، یک میلیون تن گندم و ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز خواهد بود.

وی تأکید کرد: صرفه‌جویی به معنای تنگدستی نیست، بلکه به معنای مصرف هوشمندانه و جلوگیری از هدررفت است و باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود. علمای عظام نیز در این شرایط نقش برجسته‌ای در تبیین و هدایت افکار عمومی بر عهده دارند.

امام جمعه شهرستان چهارباغ در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به اقدامات عمرانی و اداری انجام‌شده در سطح شهرستان، از تلاش‌های فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان مربوطه تقدیر کرد و گفت: نهضت خدمت‌رسانی در چهارباغ ادامه دارد.

وی دستاوردهای اخیر شهرستان را برشمرد و اظهار داشت: اداره میراث فرهنگی چهارباغ از سطح رابط به نمایندگی مستقل ارتقا یافته و ادارات راهداری و آموزش و پرورش نیز به استقلال کامل رسیده‌اند. همچنین بانک‌های کشاورزی و سپه در آینده نزدیک در این شهرستان افتتاح خواهند شد.

حجت‌الاسلام دربانی از تعریض پل راه‌آهن با اعتباری حدود ۵۰ میلیارد تومان با همکاری راه‌آهن و شهرداری، افتتاح زمین چمن مصنوعی ۱۵۰۰ متری در روستای قوهه، و آسفالت محورهای اقدسیه به قوهه و قوهه به عرب‌آباد به‌عنوان بخشی از اقدامات انجام‌شده یاد کرد.

وی همچنین از آسفالت پنج کیلومتر از محور روستایی بین مزارع محمدآباد افشار تا رامجین توسط بسیج سازندگی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و قیر رایگان تخصیص‌یافته از سوی نماینده مجلس خبر داد و گفت: آسفالت و لکه‌گیری معابر شهری نیز در مناطق مختلف انجام شده است.

امام جمعه شهرستان چهارباغ افزود: در آینده نزدیک نیز محور انتهای ملک‌آباد تا رامجین و سه‌راه سنقرآباد تا روستای سنقرآباد آسفالت خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای توسعه متوازن شهرستان است و این روند با قوت ادامه خواهد یافت.