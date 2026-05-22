به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رحم‌الله خواجه‌پور در خطبه‌های نماز جمعه شهر مارگون با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایط جنگ ترکیبی کنونی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب چهار مأموریت کلیدی برای ملت ایران اسلامی تبیین فرموده‌اند که نخستین آن، حضور مستمر و فیزیکی مردم در صحنه است.

وی افزود: امروز ملت ایران در خط مقدم جبهه قرار دارد و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب دستور حضور در میدان را صادر کرده‌اند، مردم باید با حضور در صحنه، حمایت خود را از نظام اسلامی و انزجارشان از جبهه استکبار نشان دهند.

امام جمعه مارگون، وحدت ملی را دومین مأموریت مهم مردم دانست و تصریح کرد: هرگونه تفرقه‌افکنی در شرایط جنگی، خدمت به دشمن محسوب می‌شود و رسانه‌های معاند تلاش دارند با ایجاد اختلاف و ناامیدی، مردم را در پازل دشمن قرار دهند.

خواجه‌پور با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود گفت: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و دشمن با تحریم و فشار اقتصادی به دنبال تضعیف روحیه مردم و تخریب دولت و سپاه است، در حالی که تقویت انسجام ملی و حمایت از نهادهای انقلابی ضروری است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر بازار افزود: کاسبکاران باید انصاف را رعایت کرده و از احتکار و گران‌فروشی پرهیز کنند، چرا که هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی مردم، از نظر شرعی حرام است.

خطیب جمعه مارگون سومین مأموریت ملت ایران را مدیریت مصرف رسانه‌ای و مقابله با جنگ شناختی دشمن عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش می‌کند با انتشار اخبار و تحلیل‌های ناامیدکننده، اراده مردم را متزلزل کند و اگر سواد رسانه‌ای تقویت نشود، برخی افراد ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار می‌گیرند.

وی چهارمین مأموریت را کمک متقابل و مواسات مؤمنانه دانست و بیان کرد: مردم باید در قالب پویش «ایران همدل» به آسیب‌دیدگان جنگ و خانواده‌های شهدا و جانبازان کمک کنند و همان‌گونه که برای مردم لبنان کمک‌های گسترده‌ای انجام شد، امروز نیز باید به هموطنان خود یاری رساند.

خواجه‌پور در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالروز شهادت امام محمدباقر (ع)، گفت: امام محمدباقر (ع) شکافنده علوم بود و روایات بسیاری از آن حضرت درباره اهمیت ایمان، تقوا و آسان بودن مرگ برای مؤمنان نقل شده است.

وی همچنین با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر اظهار کرد: سوم خرداد نماد پیروزی حق علیه باطل و جلوه‌ای از قدرت الهی بود و همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، این پیروزی نتیجه ایمان و مقاومت رزمندگان اسلام بود.

امام جمعه مارگون ادامه داد: امروز نیز خرمشهرهای دیگری پیش روی ملت ایران قرار دارد و دشمن در تلاش است اراده مردم را هدف قرار دهد، اما ملت ایران با حفظ ایمان و وحدت، در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی خواهد کرد.

وی با اشاره به روز عرفه و شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع)، دعا و نیایش را عامل تقویت ایمان و نزدیکی به خداوند دانست و از مردم خواست از فرصت معنوی روز عرفه بهره ببرند.

خواجه‌پور در پایان با تبریک انتصاب سرهنگ مدیان به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مارگون، از خدمات سرهنگ داوری قدردانی کرد و گفت: سپاه پاسداران مایه عزت و افتخار نظام اسلامی است و مردم به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های پاسداران انقلاب می‌بالند.