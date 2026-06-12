به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رحمالله خواجهپور در خطبههای نماز جمعه این هفته مارگون با اشاره به مسئولیت همگانی در قبال مکتب امام حسین (ع) و فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: همه ما در قبال مکتب امام حسین (ع) و مکتب شهدا مسئولیت داریم و باید برای حفظ و ترویج این فرهنگ ارزشمند از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنیم.
وی افزود: امام حسین (ع) با عشق به خدا قیام کرد، با عشق به خدا زندگی کرد و مکتبی را برای بشریت به یادگار گذاشت که با الگو گرفتن از آن میتوان سعادت دنیا و آخرت را به دست آورد و از این رو باید این مکتب را با شکوه هرچه بیشتر حفظ کرده و مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) را در شأن آن حضرت برگزار کنیم.
امام جمعه مارگون تأکید کرد: عزاداریهایی مورد رضایت خداوند است که به دور از گناه، ریا و خودنمایی بوده و صرفاً برای رضای الهی انجام شود. همچنین عزاداریها و تجمعات مردمی باید با شکوه و انسجام بیشتری برگزار شود تا دشمنان بدانند همه حماسههای ملت ایران ریشه در نهضت عاشورا و حماسه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارد.
وی با اشاره به شرایط کشور و مشکلات اقتصادی مردم، گفت: اگرچه امروز درگیر یک جنگ تمامعیار هستیم، اما این مسئله نباید موجب شود مسئولان از وظایف خود در قبال مردم غافل شوند. خدمترسانی به مردم باید همچنان در اولویت قرار داشته باشد.
دستگاه های متولی بر روند گران فروشی و کم فروشی در بازار نظارت کنند
حجت الاسلام خواجه پور خواستار ورود جدیتر دستگاههای نظارتی به بازار شد و افزود: در شرایط فعلی که مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، دستگاههای نظارتی باید بیش از گذشته بر بازار نظارت داشته باشند، با گرانفروشی برخورد کنند و نسبت به ارتقای کیفیت کالاها بهویژه نان اهتمام جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر برخی کسبه اجناس را احتکار میکنند یا کالاها را بدون رعایت انصاف و قیمتهای مصوب به مردم عرضه میکنند، باید با آنها برخورد قاطع صورت گیرد، زیرا چنین رفتارهایی موجب تلخ شدن کام مردم میشود.
برخی مدیران کل به وضعیت و مشکلات شهرستان توجه نمی کنند
امام جمعه مارگون همچنین از عملکرد برخی مدیران استانی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه برخی مدیران کل نسبت به مشکلات شهرستان مارگون بیتفاوت شدهاند. مدیرکل ورزش و جوانان تاکنون حضور مؤثری در میان ورزشکاران شهرستان نداشته و اقدامات قابل توجهی برای توسعه زیرساختهای ورزشی انجام نداده است.
وی افزود: عشایر شهرستان نیز با مشکلات متعددی از جمله کمبود آب و امکانات روبهرو هستند، اما تاکنون اقدامات مؤثری از سوی اداره کل امور عشایر برای رفع این مشکلات صورت نگرفته است.
حجت الاسلام خواجه پور خطاب به استاندار تأکید کرد: مدیرانی که توانایی انجام مسئولیتهای محوله را ندارند و تنها به وعده دادن اکتفا میکنند باید مورد برخورد قرار گیرند و در صورت لزوم از مسئولیت کنار گذاشته شوند.
وی در ادامه به مشکل زمینهای واگذار شده در شهرستان اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰۰ قطعه زمین از سوی بنیاد مسکن طی ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته به مردم واگذار و برای آنها سند صادر شده است، اما هنوز وضعیت نهایی این اراضی مشخص نشده و اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در این زمینه دچار سردرگمی هستند.
امام جمعه مارگون بیان کرد: بسیاری از این افراد پس از گذشت سالها همچنان موفق به ساخت مسکن نشدهاند و انتظار دارند مسئولان هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این زمینها و رفع مشکلات موجود اقدام کنند.
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