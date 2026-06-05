انسجام ملی و مقاومت، رمز پیروزی ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحم‌الله خواجه‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر مارگون با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، به مناسبت‌های مهم روز ۱۵ خرداد اشاره کرد و گفت: قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ سرآغاز مبارزات مردمی بود که تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ ادامه یافت.

وی افزود: مردم متدین و انقلابی ایران در قیام ۱۵ خرداد نشان دادند که برای دفاع از اسلام، مرجعیت و ارزش‌های دینی از جان خود می‌گذرند و این قیام به ما می‌آموزد که ظلم و ستم هرچقدر هم گسترده باشد، در برابر ایمان و اراده ملت‌ها دوام نخواهد آورد.

امام جمعه مارگون با اشاره به دستگیری امام خمینی (ره) در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ اظهار کرد: امام راحل به دلیل اعتراض به سیاست‌های رژیم پهلوی و حمایت آن از رژیم صهیونیستی و همچنین مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون دستگیر و زندانی شد، اما زندان و تبعید نتوانست ایشان را از مسیر مبارزه بازدارد و امام تا پیروزی انقلاب اسلامی بر آرمان‌های خود پای فشرد.

وی همچنین روز جهانی محیط زیست را یادآور مسئولیت انسان‌ها در قبال نعمت‌های الهی دانست و گفت: دین اسلام زمین را امانت خداوند معرفی کرده و حفاظت از محیط زیست نه یک شعار، بلکه یک وظیفه شرعی و انسانی است. هوای پاک و زمین پاک از نعمت‌های الهی هستند و همه باید در حفظ آن‌ها کوشا باشیم.

حجت‌الاسلام خواجه‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و آنچه از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرد، گفت: دشمنان با وجود همه فشارها و برنامه‌ریزی‌ها نتوانستند به اهداف خود دست یابند و این رخداد بار دیگر نشان داد که هرچه فشارها افزایش یابد، ملت ایران متحدتر و مقاوم‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور وجود دارد، افزود: دولت باید با افزایش نظارت‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل گرانی‌ها تلاش کند تا فشار کمتری بر مردم وارد شود، اما در عین حال ملت ایران با وحدت، انسجام و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ثابت کرده‌اند که توان عبور از مشکلات و مقابله با دشمنان را دارند.

امام جمعه مارگون تأکید کرد: ملت ایران هرگز در برابر زورگویی سر تعظیم فرود نخواهد آورد و انسجام ملی مهم‌ترین عامل موفقیت کشور در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی است.

وی همچنین به اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره مذاکرات اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها و خواسته‌های غیرمنطقی دشمنان تسلیم نخواهد شد.

حجت‌الاسلام خواجه‌پور در بخش پایانی خطبه‌ها با تبریک سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع)، این امام همام را الگوی صبر، بردباری و فروخوردن خشم دانست و گفت: پیروی از سیره اهل بیت (ع) و عمل به آموزه‌های قرآن کریم زمینه‌ساز سعادت دنیا و آخرت انسان خواهد بود.