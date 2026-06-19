به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحم‌الله خواجه‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان مارگون، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: آنچه موجب رشد، تعالی و کرامت انسان در پیشگاه خداوند متعال می‌شود، تقوا است و همه ما باید برای دستیابی به این گوهر ارزشمند تلاش کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحولات اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: ملت شریف ایران اسلامی با تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح، نقش خود را در مقابله با دشمنان به خوبی ایفا کردند و بار دیگر اقتدار و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه مارگون افزود: دشمنان تصور می‌کردند با فشارها، تهدیدها و تحریم‌ها می‌توانند ملت ایران را از آرمان‌های خود جدا کنند، اما مردم ایران نشان دادند که در دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌های خود استوار هستند.

وی با اشاره به بازتاب‌های رسانه‌ای تحولات اخیر در آمریکا عنوان کرد: امروز حتی برخی جریان‌ها و رسانه‌های آمریکایی از عملکرد دولت این کشور در قبال ایران انتقاد می‌کنند و این مسئله نشان‌دهنده تغییر محاسبات آنان درباره جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام خواجه‌پور با تأکید بر حمایت از مواضع رهبر معظم انقلاب گفت: هر آنچه رهبر معظم انقلاب در مسیر حفظ منافع ملت و نظام اسلامی تشخیص دهند، باید مورد حمایت و تبعیت قرار گیرد و ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در این مسیر همراه و وفادار هستند.

وی همچنین به موضوع توافقات اخیر اشاره کرد و افزود: ملت ایران باید با آگاهی و بصیرت به مسائل نگاه کنند و از قضاوت‌های شتاب‌زده و ناآگاهانه پرهیز شود.

امام جمعه مارگون در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم عزاداری تأکید کرد و گفت: عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نباید محدود شود و باید با شکوه هرچه بیشتر در سطح جامعه و خیابان‌ها برگزار شود.

وی با اشاره به سفر اخیر خود و جمعی از مسئولان به مناطق مرزی کشور اظهار کرد: در بازدید از مناطق مرزی، رشادت‌ها، ایثار و روحیه معنوی نیروهای مسلح، بسیجیان و پاسداران را از نزدیک مشاهده کردیم و امنیت امروز کشور را مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های آنان می‌دانیم.

حجت الاسلام خواجه‌پور ضمن قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای سلامتی و موفقیت آنان دعا کرد و گفت: ملت ایران همواره قدردان خدمات و ایثارگری‌های نیروهای مسلح هستند و امنیت و اقتدار کشور را مدیون مجاهدت‌های آنان می‌دانند.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، به ابعاد مختلف نهضت عاشورا پرداخت و اظهار کرد: ماندگاری قیام عاشورا تنها به دلیل شهادت امام حسین (ع) و یارانش نبود، بلکه نقش بی‌بدیل حضرت زینب کبری (س) و امام سجاد (ع) در تبیین و روایت این حماسه بزرگ موجب شد حقیقت عاشورا برای همیشه در تاریخ زنده بماند.

امام جمعه مارگون افزود: عاشورا درس ایستادگی در برابر ظلم، مقاومت، وفاداری و دفاع از حق است و فرهنگ عاشورا همچنان الهام‌بخش ملت ایران در مسیر عزت، استقلال و مقابله با استکبار است.