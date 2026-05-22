حسینی نسب: صرفه جویی در شرایط فعلی یک ضرورت برای امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه از ایران بعنوان قدرت نو ظهور چهارم دنیا نام برد و با بیان اینکه بعد از آمریکا، روسیه و چین بعنوان سه قدرت دنیا، باید به ایران بخاطر کسب چهارمین قدرت دنیا تبریک گفت که در حال ظهور است، افزود: تسلط بر تنگه هرمز بعنوان گلوگاه انرژی جهان، انعطاف‌پذیری و توانایی تحمل فشار نظامی همه‌جانبه و پاسخ‌دهی مؤثر و دارا بودن ظرفیت‌های اقتصادی و انرژی از جمله نفت و گاز از دلایل قدرت ایران است.

امام جمعه شهرستان سلطانیه با بیان اینکه دیپلماسی متوازن و ائتلاف راهبردی با قدرت‌های نوظهور مثل چین و روسیه و قدرت نرم و بازتعریف مشروعیت بین‌المللی و تفاوت بنیادین رویکرد ایران در ساخت جهان آینده که نه به دنبال سلطه طلبی است و نه رقابت طلبی مادی، بلکه الگوی گسترش مردمسالاری واقعی بر پایه معنویت و عدالت است، ادامه داد: ایران دو مؤلفه دیگر هم دارد که اتفاقا سه کشور قدرتمند این دو را ندارد و آن رهبری و ولایت فقیه با کارنامه درخشان شهادت و ملت مبعوث شده و مقاوم است.

وی افزود: قدرت ایران دشمنان را مستاصل کرده و ترامپ در دو راهی جنگ و افزایش قیمت نفت سرگردان مانده، چرا که تداوم جنگ قیمت نفت را بشدت افزایش خواهد داد و هر دو شکست برای آمریکای مستکبر است.

خطیب جمعه سلطانیه به مأموریت ها و وظایف مردم در شرایط کنونی بر اساس پیامهای رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و با بیان اینکه حضور فیزیکی مستمر در صحنه اولین وظیفه است که دو تا کارکرد دارد؛ هم پشتوانه عملی از مسئولان است و هم تغییردهنده محاسبات دشمن است، افزود: جمعیت مؤلفه قدرت است. کمیت و کیفیت جمعیت در خیابان‌ها» برگ برنده نظام محسوب می‌شود.

حسینی نسب وحدت و اتحاد را دومین وظیفه دانست و با بیان اینکه وحدت توصیه دین اسلام و راهبرد همیشگی رهبران انقلاب اسلامی بوده و هست و در شرایط جنگی اهمیت وحدت مضاعف می شود، ادامه داد: در شرایط جنگی، هر کسی - در هر جایگاه و با هر گرایشی - اگر عملاً (مثلاً با شعارهای تفرقه‌انگیز) یا لفظاً (با دامن زدن به اختلافات جزئی) باعث تفرقه شود، فارغ از نیت خود، به نفع دشمن عمل کرده است. وحدت ملی به معنای نادیده گرفتن نقد نیست، بلکه به معنای اولویت‌بندی تهدیدها و به تعویق انداختن منازعات داخلی برای بعد از عبور از بحران است.

امام جمعه سلطانیه عدم اعتماد به رسانه های بیگانه را سومین وظیفه دانست و با بیان اینکه در جنگ ترکیبی، میدان اصلی نبرد، «ذهن و باور مردم» است. تا روحیه مردم را تضعیف و در جامعه ناامیدی ایجاد کند. لذا خداوند در قرآن سوره حجرات می فرماید: ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا...، افزود: در برابر این تهاجم شناختی، رهبر معظم انقلاب تکلیف مردم را به طور عملیاتی روشن کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند: «یا اساساً مواجهه و استفاده از آن‌ها را ترک کنیم، یا اقلًا با سوءظن فراوان با هر چیزی که ارائه می‌دهند برخورد کنیم.»

وی همدلی و مواسات مؤمنان را چهارمین وظیفه دانست و با بیان اینکه کسانی که وضع مالی یا امکانات بهتری دارند، موظف به همدلی و یاری رساندن به آسیب‌دیدگان هستند. نهادهای دولتی و لشکری هم می توانند مراکز نیکوکاری و خیریه یاری کنند، گفت: در این شرایط، شبکه گسترده مردمی بخشی از تاب آوری مردم در برابر جنگ ترکیبی و خنثی کننده توطئه‌های دشمن برای ایجاد ناامیدی، تفرقه و نارضایتی است.

امام جمعه سلطانیه به وظایف دولت در برابر مردم مبعوث شده هم اشاره کرد و با بیان اینکه هر چند می دانیم و می بینیم تلاش می کنند و تنها عامل گرانی ها هم فقط دولت نیست، گفت: شکر نعمت انسجام ملی و راه سپاسگزاری از مردم حل مسائل مردم خصوصا در عرصه اقتصاد و معیشت و مقابله با گرانی های بی دلیل است.

حسینی نسب بر صرفه جویی در آب، برق، گاز و انرژی تاکید کرد و با بیان اینکه صرفه جویی در شرایط فعلی یک ضرورت برای امنیت ملی است، گفت: یک باور غلط رایج این است که «صرفه‌جویی یک خانواده تأثیر چندانی ندارد». در حالی که اگر ۲۵ میلیون خانوار ایرانی هر کدام روزانه تنها یک لیتر آب، ۱۰ گرم گندم و یک لیتر بنزین کمتر مصرف کنند، صرفه‌جویی حاصل به اندازه ورودی یک سد بزرگ، یک میلیون تن گندم و ۲۵ میلیون لیتر بنزین در روز خواهد بود. صرف‌جویی نه به معنای زندگی در تنگدستی، بلکه به معنای مصرف هوشمندانه و جلوگیری از هدررفت است.

امام جمعه سلطانیه با گرامیداشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر پس از ۵۷۵ روز اشغال با مقاومت و ایستادگی، گفت: آزادی خرمشهر ضربه بزرگی را به دشمن بعثی وارد ساخت و رژیم صدام پس از تحمل این شکست، در تمامی طول جبهه‌های نبرد دچار انفعال شد و توهم غلبه بر ایران را برای همیشه به فراموشی سپرد. سقوط خرمشهر برگ برنده رژیم صدام بود که تا ایران پای میز مذاکره بکشاند اما باز پس گیری آن اهرم فشار را از دست صدامیان گرفت.

خطیب جمعه سلطانیه با گرامیداشت روز عرفه و عید قربان و با بیان اینکه روز عرفه روز شناخت و دعا و مناجات با خداست و نزدیک بودن خداوند به انسان یعنی انسان می تواند بی واسطه با خدا مناجات کند، گفت: عرفه و قربان دو موهبت الهی هستند. عید قربان، عید رهایی از نفس و تعلقات مادی و قربانی نماد گذشت است و لذا نیازمندان و فقرا باید در قربانی ها سهیم باشند.

حسینی نسب با تسلیت سالروز شهادت پنجمین امام شیعیان حضرت امام محمد باقر (ع) به بیان یک روایت اخلاقی از آن حضرت پرداخت و گفت: تقوا و دوری از گناه، پرهیز از مزاح و شوخی خارج از دائره حق (با توجه به اینکه اصل شوخی برای خوشخال کردن مؤمن ممدوح است) و دعا برای برادران ایمانی در غیاب آنان از توصیه های اخلاقی امام محمد باقر (ع) است.