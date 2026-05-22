به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان اعلام کرد: به منظور تأمین بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی محدوده پایاب و شبکه سد بوستان، رهاسازی و پمپاژ آب این سد از ساعت ۹ صبح روز شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی این شرکت، آب رهاسازی‌شده در این مرحله صرفاً برای تأمین نیازهای آبی مجاز اراضی کشاورزی در محدوده شبکه آبیاری سد بوستان اختصاص یافته و هرگونه برداشت غیرمجاز آب در مسیر ممنوع است.

در همین راستا، از عموم مردم، به‌ویژه کشاورزان و ساکنان حاشیه گرگانرود، مسیر کانال‌ها و محدوده پایاب سد خواسته شده از نزدیک شدن به حریم مجاری و تأسیسات آبی خودداری کنند.

طبق مصوبه کارگروه توزیع آب سد، حجم رهاسازی در این مرحله حداکثر ۵۰۰ هزار مترمکعب با دبی دو مترمکعب بر ثانیه خواهد بود.