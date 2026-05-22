امینی: هرگونه تفرقه بین مردم و مسئولان، «بازی در زمین دشمن» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود در محل مصلی پیامبر اکرم ص به پیام رهبر معظم انقلاب پیرامون مسائل کشور اشاره کرد و افزود: عملکرد خوب مردم در حضور فیزیکی مستمر در صحنه حتی در سکوت نظامی جای تقدیر و تشکر دارد چرا که حضور مردم در شب های اقتدار مسئولان را دلگرم و محاسبات دشمن را بر هم می زند از این شب ها نباید به راحتی گذر کرد.

وی ادامه داد: ایشان وحدت ملی را تکلیف دینی و ضرورت امنیتی برشمردند هر نوع تفرقه هر کلام و فعلی بین مردم و مسئولان، مسئولان و مردم، مردم با مردم و مسئولان با خودشان بازی در زمین دشمن است.

امام جمعه شاهرود به موضوع مدیریت مصرف رسانه اشاره کرد و توضیح داد: این یعنی نسبت به رسانه خودمان اعتماد و نسبت به رسانه دشمن با دید شک و شبه نگاه کنیم چرا که با ما برخورد صادقانه ندارد و به دنبال یاس آفرینی و نا امید کردن هستند مردم باید یاد بگیرند که با رسانه دشمن برخورد سلبی کنند.

امینی ادامه داد: در جنگ و غیر آن برخی مردم آسیب دیدند کمک مومنانه و مواسات وظیفه همه است که خوشبختانه ملت ایران در همه صحنه ها مراقبت نسبت به هم مراقبت داشته و دارند.

وی افزود: رهبر شهید ایران خطاب به دشمن فرمودند که اگر جنگی شود منطقه ای خواهد بود دشمنان این را جدی نگرفتند امروز می بینیم که چه طور این جنگ به همه دنیا آسیب زده است اگر دشمن دوباره در محاسبات خطا کنند جنگ از منطقه به فرا منطقه گسیل پیدا خواهد کرد.

امام جمعه شاهرود با اشاره به اینکه دفاع مقدس سوم اعجاب و اعجازها در پی داشته است، ادامه داد: دشمن در رسانه های خود اقرار کردند که قدرت چهارم جهان در حال بروز و ظهور است که خطاب به آن ها باید گفت که این قدرت از پیروزی انقلاب این شکل گرفته است.