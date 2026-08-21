امینی: ترکیب قدرت سخت و نرم در منظومه امنیتی کشور محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلای پیامبر اعظم(ص)، با اشاره به رسالتهای منتظران در دوران غیبت، اظهار کرد: توجه به ویژگیهای عصر ظهور در بُعد معارفی، از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در بُعد گرایشی نیز محبت و تعهد نسبت به امام حی(عج) و ابراز توسل به ایشان که در ادعیه و زیارات مورد تأکید قرار گرفته، باید مورد توجه مؤمنان و منتظران باشد.
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه احساس مسئولیت برای زمینهسازی ظهور از دیگر رسالتهای منتظران است، تصریح کرد: ظهور بدون فراهم شدن زمینههای لازم اتفاق نمیافتد؛ بنابراین زمینهسازی علمی، عملی و روانی برای ظهور باید مورد توجه قرار گیرد.
امینی با اشاره به ضرورت انزجار از جریانهای معاند ظهور، تأکید کرد: یهود، صهیونیستها و جریان مسیحیت صهیونیستی از مهمترین جریانهای معاند ظهور هستند. وی افزود: آمریکاییها و اسرائیلیها که امروز با ما در جنگ هستند، سالها قبل نیز هنگام ورود به عراق، از عراقیهای دستگیرشده درباره خانه حضرت مهدی(عج) سؤال میکردند.
وی با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال حضرت مهدی(عج) است، گفت: جریان معاند ظهور امروز نگران تحقق ظهور است و لازم است جریانهای معاند از جمله آمریکا، کشورهای غربی و صهیونیستها بهدرستی شناخته شوند و هر مؤمن و منتظر نیز متناسب با توان خود در برابر آنها مقابله کند.
امام جمعه شاهرود با اشاره به ابعاد گرایشی و رفتاری انتظار، افزود: امیدآفرینی و آرمانبخشی برای ظهور اهمیت دارد و منتظر واقعی باید در رفتار خود نیز این انتظار را نشان دهد؛ دعا برای ظهور، مداومت بر یاد امام زمان(عج)، استغاثه، زیارت، درخواست شفاعت و اقامه نماز امام زمان(عج) از جمله این رفتارها است.
امینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصابات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزههای نظامی و امنیتی، اظهار کرد: این انتصابات چند رویکرد و راهبرد را نشان میدهد که یکی از آنها گذار از رویکرد صرفاً تدافعی به راهبرد تهاجمی در برابر دشمنان است؛ موضوعی که به گفته وی، محققان نظامی و سیاسی دشمن نیز چنین تحلیلی دارند.
وی افزود: رهبر انقلاب بر اتخاذ رویکرد تهاجمی در برابر دشمن تأکید دارند و نکته دوم، تحقق ترکیب قدرت سخت و نرم در منظومه امنیتی کشور است که از مجموعه پیوستهای احکام فرماندهان ارشد میتوان آن را استخراج کرد.
امام جمعه شاهرود مردمیسازی دفاع و تحقق امنیت همگانی را از دیگر رویکردهای انتصابات اخیر دانست و گفت: این موضوع در پیوست حکم رهبر معظم انقلاب خطاب به حجتالاسلام طائب بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته است. نگاه سیستمی به همه نهادهای امنیتی و نظامی و توجه به توانمندسازی نیروهای مسلح نیز از دیگر راهبردهای این انتصابات است که شناخت آنها اهمیت دارد و نشاندهنده دقت در انتصابات اخیر است.
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