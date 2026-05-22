به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، مراسم شبچراغ نمایش «سندباد و فیروز» با حضور جمعی از هنرمندان تئاتر و سینما روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار شد و حسین سحرخیز پیشکسوت تئاتر و سینما به عنوان مهمان ویژه شمع شبچراغ اجرا را افروخت.
در آغاز این مراسم محمود موسوی کارگردان «سندباد و فیروز» با خیر مقدم به تماشاگران و مهمانان اولین اجرای نمایشش گفت: برایمان مهم است که صحنه تئاتر به هر سختی هم شده روشن بماند. چه با بودن امکانات و چه با نبودن آن. برایمان مهم بود و خدا را شاکریم که همه چیز جفت و جور شد. سرپرست محترم تماشاخانه سنگلج و کارکنان آن خیلی خوب پشت ما ایستادند و ما را حمایت کردند. این برایمان قوت قلبی شد تا روی صحنه بیاییم و این شمع را روشن نگه داریم.
سنگلج قدمت بسیاری دارد
موسوی با تشکر از هنرمندانی که به دیدن نمایش آمدند گفت: خواهش میکنم راجع به فرهنگ و هنر با همدیگر حرف بزنیم. بیرون از اینجا با هم تعامل کنید. همین چیزهاست که ما را زنده نگه میدارد. میگویند برای از بین بردن یک خانه فرهنگش را از آن بگیرید، دیگر لازم نیست در و دیوار را خراب کنید.
حسین سحرخیز مهمان ویژه این مراسم نیز با ابراز خوشحالی از اینکه در این شب به سنگلج آمدهاست، گفت: این سالن دارای قدمت بسیار زیادی است. هنرمندان بزرگی مثل عباس جوانمرد اینجا کار کردهاند، بازیگران بزرگی مثل محمدعلی کشاورز و عزتالله انتظامی در اینجا روی صحنه رفتهاند. این صحنه و این مکان تاریخچه بسیار محترمی دارد. در راه اعتلای تئاتر و فرهنگ این مملکت قدم های مثبت و بزرگی در طی این سالها برداشته شده است. باید قدر این سالنها را دانست.
وی ادامه داد: باید به جوان هایی که امروز کار میکنند که حقیقتا با شرایطی که بر تئاتر حاکم است دارند ایثار میکنند، دست مریزاد گفت و همین طور به شما عزیزان که میآیید و با حضورتان در این سالن ها از تئاتر حمایت میکنید.
باید توجهها را به علتها معطوف کرد
وی با بیان اینکه نمایش را نباید فقط به خاطر نمایش دید عنوان کرد: سارتر تماشاگران را به ۲ دسته تقسیم میکند. اول کسانی که میآیند تا جواب سوالهایشان را بگیرند و دوم آنهایی که میآیند تا برایشان سوال ایجاد بشود. امیدوارم که جلوتر از جامعهمان عمل کنیم و نه تنها بتوانیم پاسخ سوالهای جامعه را بدهیم بلکه برایشان ایجاد سوال کنیم. علتها را برای تماشاگرمان روشن کنیم و توجهاش را از معلولها به علتها معطوف سازیم. این هنر بسیار بزرگی است که تئاتر رسالتش را دارد.
این کارگردان پیشکسوت تئاتر در ادامه بیان کرد: به نظر من هنرمند باید با فضیلت هنر بسیار آشنا باشد وگرنه نمیتواند تاثیری که باید را روی تماشاگر بگذارد. مهم این است که اول خود هنرمند یک پالایش درونی داشته باشد تا بتواند این رسالت مهم را انجام بدهد.
در بخش بعدی این مراسم شمع شبچراغ نمایش توسط حسین سحرخیز و همراه با آرزوی موفقیت برای اجرا و روشنی همیشگی صحنه تئاتر افروخته شد.
در این روز هنرمندان تئاتر از جمله ناصر آویژه، محسن یوسفی، احمد محرابی، حامد شیخی و فرشید هدی مهمان نمایش «سندباد و فیروز» بودند.
این نمایش هر روز غیر از شنبهها ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه میرود و علاقهمندان میتوانند بلیت آن را از سایتهای گیشه تئاتر و تیوال تهیه کنند.
