به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، نمایش «سندباد و فیروز» نوشته دانیال تفرشی است که با طراحی و کارگردانی محمود موسوی در تماشاخانه سنگلج اجرا می‌شود.

«سندباز و فیروز» تئاتری موزیکال است که درگیری تاریخی خان ۲ روستا را روایت می‌کند. در این میان گروهی بر آن هستند که از اختلاف سران این ۲ روستا با یک ازدواج کم کنند غافل از آنکه در پس این کار، اتفاق دیگری نهفته است.

«فین‌جین»، «چیزنامه» و «مناظرات حشرات» از جمله آثاری است که موسوی به عنوان کارگردان روی صحنه برده است.

جزئیات اجرای «سندباد و فیروز» به زودی اعلام می‌شود.