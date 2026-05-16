  1. هنر
  2. تئاتر
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

«سندباد و فیروز» به تماشاخانه سنگلج می‌آید

«سندباد و فیروز» به تماشاخانه سنگلج می‌آید

«سندباد و فیروز» به کارگردانی محمود موسوی در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، نمایش «سندباد و فیروز» نوشته دانیال تفرشی است که با طراحی و کارگردانی محمود موسوی در تماشاخانه سنگلج اجرا می‌شود.

«سندباز و فیروز» تئاتری موزیکال است که درگیری تاریخی خان ۲ روستا را روایت می‌کند. در این میان گروهی بر آن هستند که از اختلاف سران این ۲ روستا با یک ازدواج کم کنند غافل از آنکه در پس این کار، اتفاق دیگری نهفته است.

«فین‌جین»، «چیزنامه» و «مناظرات حشرات» از جمله آثاری است که موسوی به عنوان کارگردان روی صحنه برده است.

جزئیات اجرای «سندباد و فیروز» به زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 6831308
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها