به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی تماشاخانه سنگلج، شامگاه اول اردیبهشت تماشاخانه سنگلج میزبان تماشاگران نمایش ایرانی در مراسم شب‌چراغ نمایش «سیاه‌وش» به کارگردانی حامد شیخی شد تا در کنار ۲ پیشکسوت تئاتر داوود فتحعلی بیگی و منظر لشگری اجرای عمومی این نمایش آغاز شود. این مراسم که به یاد زنده‌یاد سعدی افشار پیشکسوت سیاه‌بازی کشور در روز بزرگداشت سعدی شیرازی برگزار شد، با استقبال هنرمندان و تماشاگران همراه بود. تماشاخانه سنگلج پس از وقفه یک ماهه با پر شدن تمام ظرفیت سالن جان تازه گرفت.

سیاهی و سرخی‌ای که نمادی از سیاوش است

حامد شیخی نویسنده و کارگردان این نمایش در ابتدا با خیرمقدم به تماشاگران گفت: انشاالله اجرای این نمایش سیاه بازی زمینه‌ساز جشن های پی‌درپی در این سال باشد.

وی با تقدیم اجرا به روح زنده‌یاد سعدی افشار و یادآوری این که برای دومین بار است که در نمایشی نقش سیاه را بازی می کند گفت: سیاه در فرهنگ ایرانی نماد سیاوش است. لباس قرمزاش نماد خون سیاوش و آتشی که گواه پاکی او است و چهره سیاه‌اش نماد سوگواری او است. سیاه که از جهانی دیگر به نشانه سیاوش آمده خودش سیاوش قصه ما می‌شود و اینجاست که پارودی یک افسانه شکل می‌گیرد.

دربخش بعدی مراسم منظر لشگری پیشکسوت بازیگری کشور با خیرمقدم به حاضران و آرزوی اینکه همه بتوانند این نمایش را ببینند گفت: به امید خدا سال ۱۴۰۵ سال حضرت علی (ع) است زیرا جمع اعداد این سال عدد ۱۰ میشود. ایران مثل همیشه پیروز خواهد بود و چشم دشمنانش کور خواهد شد.

وی ادامه داد: تئاتر پرورشگاه علم و هنر بوده و هست. وقتی به صحنه می آید درمانگاه بشر می‌شود. من ۵۰ روز است که تحت فشار بمباران بودم ولی به محض اینکه از در سنگلج وارد شدم حالم خوب شد. قطعا پس از دیدن کار حامد شیخی که کارگردان بسیار خلاقی است حالم بهتر خواهد شد. به امید موفقیت ایران و ایرانیان.

تقارن سالمرگ ۲ سعدی هنرمند

داوود فتحعلی بیگی دیگر سخنران این مراسم با گرامیداشت دو سعدی نام آور شعر و نمایش و تقارن سالمرگ این دو ادیب و هنرمند گفت: هر دو این هنرمندان همواره زنده‌اند چنانکه سعدی سروده است «سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آن است که نام اش به نکویی نبرند»

وی ادامه داد: آغاز این نمایش در این روز اتفاقی فرخنده است و امیدوارم دچار تعطیلی با جنگ نشوند. خود من سال گذشته دو نمایشم به دلیل جنگ متوقف شد. امیدوارم برای هیچ نمایشی این شرایط تکرار نشود.

فتحعلی بیگی در پایان گفت: اینکه چراغ یک نمایش شادی آور روشن می‌شود و اینکه شما آمده‌اید تا در این شادی شرکت کنید جای شکرگزاری دارد، به کوری دشمنان این سرزمین کهن.

در پایان داوود فتحعلی بیگی افروختن شمع اجرای نمایش را به منظر لشکری سپرد که با دعای خیرش و آرزوی پیروزی برای ایران بزرگ چراغ نمایش را افروخت.

داوود فتحعلی بیگی، منظر لشگری، مهدی صفارنژاد، رسول مهدوی، مرتضی بزرگر زادگان، نادر خوش سیما، محمدرضا میرحسینی، منیر صمدانی نیا، علیرضا نیاکان، محمد نیکبخت، بیژن میرافشار، علیرضا باقری، عسل حمیدیان، عرفان زارعی، فرهاد باقری، سعیده سرلک، ناهید صیادی، عزیز سرانجامی، علی راجی، فرامرز رستمی، مهلا مظفری، مهتاب عسگری، افشین بدری و نیلوفر همرنگ از جمله هنرمندانی بودند که در روز افتتاحیه به تماشای نمایش «سیاه‌وش» نشستند.