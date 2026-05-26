«سندباد و فیروز» در پیوند با موسیقی؛ کمدی تنها برای نقد اجتماعی نیست

دانیال تفرشی نویسنده نمایشنامه و بازیگر نقش سندباد در نمایش «سندباد و فیروز» که این روزها به کارگردانی محمود موسوی در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفته است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همکاری با محمود موسوی کارگردان این نمایش اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم محمد موسوی توجه دقیق به جزئیاتی است که شاید خیلی از افراد هنگام خواندن متن از کنار آن عبور کنند اما او با دقت آنها را میبیند و تلاش میکند دوباره آنها را در متن و اجرا احیا کند.
پیوند موسیقی و نمایش در هنر ایرانی
نویسنده «سندباد و فیروز» درباره ویژگیهای این اثر نسبت به آثار مشابه گفت: فکر میکنم تفاوت اصلی این نمایش در این است که ما فیروزی را روی صحنه میبینیم که منبع الهامات ذهنی او به شکل فیزیکی در برابر مخاطب قرار میگیرد و شخصیتی که به کمک او میآید در حقیقت بخش بیدار وجود اوست که در قالب شخصیت سندباد دیده میشود.
وی درباره پیوند میان موسیقی و این نمایش توضیح داد: این پیوند اساساً در نمایش ایرانی وجود دارد و بخشی از ساختار آن محسوب میشود. این ارتباط گاهی میتواند از منظر زیباییشناسی پررنگتر یا کمرنگتر شود اما در ذات نمایش ایرانی همیشه حضور داشته است. انتخاب شخصیت سندباد برای من ارتباطی به حس نوستالژی نداشت. من به دنبال یافتن یک قهرمان در ذهن فیروز بودم و در نهایت به شخصیت سندباد رسیدم.
تلاش در خلق موقعیتهای خندهآور
این نویسنده درباره دغدغههای این روزهای خود نسبت به هنر نمایش اظهار کرد: تلاش من این است که سهم و مسئولیت خودم را با حفظ چارچوبهای گذشته به درستی انجام دهم و در کنار آن نوآوریها و نگاه شخصی خودم را نیز در قالب زیباییشناسی وارد کار کنم.
وی با اشاره به حفظ تعادل میان کمدی و روایت در متن نمایش گفت: همیشه فکر میکنم قصه از جایی آسیب میبیند که تنها تلاش کنیم مخاطب را بخندانیم. به همین دلیل سعی کردم به جای نوشتن دیالوگهای صرفاً خندهدار، موقعیتهای کمدی خلق کنم؛ موقعیتهایی که هم داستان را جلو ببرند و هم معنا و مفهومی را که در لایههای زیرین متن وجود دارد، حفظ کنند. بستر نمایش ایرانی اساساً این امکان را در اختیار ما قرار میدهد که چنین فضایی ایجاد شود.
هنر نمایش صرفا برای نقد اجتماعی نیست
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در طراحی فضای کمدی بیشتر به دنبال خندههای لحظهای بوده یا نقد اجتماعی برایش اهمیت داشته است، گفت: خندههای لحظهای معمولاً ماندگاری چندانی ندارند. به نظرم چیزهایی که ناگهانی ایجاد میشوند به همان سرعت هم از بین میروند اما اتفاقاتی که آرامآرام شکل میگیرند و در روندی مشخص ساخته میشوند ماندگارتر هستند. البته ممکن است در بخشهایی از نمایش به نقد اجتماعی هم پرداخته شود اما معتقدم استفاده از ظرفیت هنر نمایش صرفاً برای نقد اجتماعی نوعی کملطفی به این هنر است چراکه نمایش ظرفیتها و امکانات گستردهتری دارد.
تفرشی در پایان در رابطه با ضرورت کمدی عنوان کرد: شاید درباره اینکه چرا مخاطب کمدی را دوست دارد بتوان ساعتها صحبت کرد اما درباره ضرورت آن میتوانم بگویم که لبخند آدمها را از تاریکی به سمت روشنایی میبرد. احساس میکنم لبخند مسیر آدمها را روشنتر میکند و عبور از شرایط دشوار را آسانتر میکند. در روزگاری که همه از شرایط موجود آگاه هستیم، لبخند میتواند یکی از بهترین هدیههایی باشد که به مردم این سرزمین داده میشود. من همیشه این جمله را دوست دارم که بگویم نخستین خشت یک مملکت آباد از لبخند مردم آن آغاز میشود.
نمایش کمدی موزیکال «سندباد و فیروز» از ۳۱ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد هرشب ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه سنگلج به صحنه میرود.
در این نمایش مسعود مهرابی، حمیدرضا جهانگیری، دانیال تفرشی، علی آتشانی، علیرضا ذوالفقاری، رجا پوستی، مژگان آمری، ضحا طلائی، مهیاس حسین زاده، دریا فخیم، مهرناز عدمی، پرند اکبری، سارا قائم مقامی و سمیه باباوند به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: سندباد و فیروز تئاتری موزیکال است که درگیری تاریخی خان ۲ روستا را روایت میکند. در این میان گروهی برآنند که از اختلاف سران این ۲ روستا با یک ازدواج کم کنند غافل از آنکه در پس این کار، اتفاق دیگری نهفته شده است.
