به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در سخنرانی پس از خطبه‌های نماز جمعه میناب اظهار داشت: ما هنوز داغدار امام شهیدمان هستیم. با آرام‌شدن اوضاع کنونی، امیدوارم شرایطی فراهم شود تا با حضور گسترده ملت ایران اسلامی، تشییعی باشکوه و ماندگار برگزار شود که این حضور حماسی، بار دیگر چون خاری در چشم دشمنان باشد.

وی با اشاره به فرارسیدن سالگرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: این روز را گرامی می‌داریم و یاد و خاطره مرحوم عباس عباسی را به عنوان نمادی از مطالبه‌گری برای احقاق حقوق مردم میناب گرامی می‌شماریم؛ ایشان در آغاز نخستین دوره مجلس شورای اسلامی زحمات بسیاری متحمل شدند.

نماینده مردم شرق هرمزگان گفت: امروز نیز شرایطی فراهم شد تا با حضور مدیران استانی هرمزگان در میناب، بتوانند در قالب میز خدمت، پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

هاشمی نخل ابراهیمی با بیان اینکه ما درگیر جنگی شده‌ایم که مظلومیت ملت ایران را نشان داد، عنوان کرد: آمریکا و اسرائیل با شکل‌دهی به این جنگ علیه ایران، تلاش داشتند منابع کشور را غارت کنند، اما با رشادت رزمندگان و مردم مواجه شدند و چنان ضربه‌ای خوردند که اکنون توان پذیرش شکست خود را ندارند.

نماینده مردم شرق هرمزگان بیان داشت: دشمن به دنبال ایجاد جنگ اقتصادی علیه ایران است تا از این طریق بر مردم فشار آورد، اما اراده مردم هرگز در برابر شیطنت‌های دشمن تسلیم نخواهد شد.

وی درباره اشتباه آمریکا و اسرائیل در ایجاد این جنگ علیه کشور افزود: آمریکا و اسرائیل با این جنگ، قدرت حاکم در ایران را به جهانیان نشان دادند و اکنون نیز در برابر این اراده تسلیم شده‌اند، هرچند پذیرش این شکست برایشان دشوار است.

هاشمی نخل ابراهیمی گفت: مردم ایران در این جنگ به خوبی نشان داده‌اند که هرجا حضور مردم با قدرت باشد، یأس و آشفتگی دشمن بیشتر خواهد شد.

نماینده مردم شرق هرمزگان خطاب به همه دستگاه‌های کشور و استان تأکید کرد: امروز که مردم میدان را حفظ کرده‌اند، مسئولان نیز باید شرایطی فراهم کنند تا نارضایتی ایجاد نشود.

هاشمی نخل ابراهیمی افزود: در حوزه بنزین و سوخت باید چنان برنامه‌ریزی شود که مردم عادی با صف‌های طولانی مواجه نشوند و مشکلات مطرح‌شده برطرف گردد.

وی بیان داشت: شهر میناب به دلیل قرار گرفتن در نوار مرزی با پدیده قاچاق مواجه است، اما همه مردم این شهرستان قاچاقچی نیستند و نباید با آن‌ها مانند قاچاقچیان رفتار شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان گفت: یکی از راهکارهای در دست بررسی، شناسایی افراد عادی و کسانی‌که به نحوی با قاچاق سوخت درگیر هستند و افزودن بنزین آزاد به کارت مردم است تا دیگر با این صف‌های طولانی مواجه نشوند.

هاشمی نخل ابراهیمی در خصوص گرانی‌های موجود در کشور تصریح کرد: ما دو نوع گرانی داریم؛ یکی ناشی از کمبودها و تأثیرات جنگ، و دیگری گران‌فروشی‌ها که باید با آن برخورد شود تا مردم از نگرانی‌ها دور باشند.

نماینده مردم شرق هرمزگان بیان داشت: مردم نباید تحت تأثیر این گرانی‌ها قرار گیرند. همان‌گونه که در میدان‌داری پای کشور بوده‌اند، مسئولان نیز باید با خدمت بیشتر و بهتر و تشدید نظارت‌ها، امید را به مردم بازگردانند.