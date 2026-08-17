به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان، ضمن قدردانی از نهادهایی که با خانواده‌های شهدای میناب همکاری کرده‌اند، بر ضرورت توجه جدی و مستمر سازمان‌ها به مسائل خانواده‌های شهدا، مجروحین و جانبازان تأکید کرد.

نماینده شرق هرمزگان در بخش مهمی از سخنان خود به موضوع جنایات دشمن پرداخت و اظهار داشت: انتقام خون شهدای میناب، رهبر شهیدمان و شهدای جنگ رمضان را باید از آمریکا و اسرائیل غاصب گرفت؛ این موضوع تاکید همه مردم، به‌ویژه مردم میناب و شرق هرمزگان است.

وی با اشاره به حملات اخیر دشمن افزود: آمریکا و اسرائیل با حمله به ایران و به شهادت رساندن قائد امت و ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه و مظلوم مینابی، یکی از بزرگترین جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و کودکان را مرتکب شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه فاجعه کشتار دانش‌آموزان، معلمان و اولیا در مدرسه میناب، سند شکست و محکومیت آمریکا در جهان است، خاطرنشان کرد: آمریکا و اسرائیل در روز اول جنگ و با حمله به مدرسه میناب شکست خوردند؛ در حالی که با این حمله، میناب به ایران جان داد و ایران نیز به میناب جان بدهد.



هاشمی نخل‌ابراهیمی با تبیین شرایط حساس شهرستان میناب، پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط جدید، ضرورت دارد توجه ویژه‌ای به این شهرستان شود؛ از جمله اینکه یک روز در تقویم ملی به نام "روز میناب" نام‌گذاری شود و اعتبار و ردیف بودجه خاصی نیز برای توسعه و عمران شهرستان میناب در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به نقش امنیتی منطقه گفت: شرق هرمزگان، به‌ویژه میناب، سیریک و جاسک به‌صورت مستقیم و بشاگرد و رودان، و به‌صورت غیرمستقیم، در طول شش ماه خط مقدم جنگ با آمریکا بوده‌اند. حتی در تمام مدت اعلام آتش‌بس نیز این مناطق آماج حملات سنگین دشمن بوده‌اند.

وی تأکید کرد: که این وضعیت خط مقدم بودن، نیازمند توجه ویژه مسئولان به توسعه، عمران و آبادانی مردم منطقه است تا از غفلت در این حوزه جلوگیری شود.



نماینده مردم شرق هرمزگان با تذکر به وزیر نفت درباره وضعیت سوخت در منطقه، اظهار داشت: صف‌های طولانی سوخت، مردم جنوب و به‌ویژه شرق هرمزگان را کلافه کرده است.

وی خواستار مدیریت بهتر جایگاه‌ها و شبانه‌روزی کردن فعالیت آن‌ها شد و افزود: آقای وزیر، به داد مردم برسید؛ با افزایش حداقلی ۱۲۰ لیتری سهمیه سوخت در کارتها و فراهم کردن شرایط بهتر برای تهیه بنزین، نگرانی‌های مردم را برطرف کنید.



هاشمی نخل‌ابراهیمی در بخش پایانی نطق خود، با تذکر به وزیر راه و شهرسازی به دو درخواست مهم از این وزارت خانه اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی به احداث اسکله و فرودگاه در میناب با توجه به وجود زیرساخت‌های پیشین و همچنین تکمیل پروژه‌های راهسازی در پنج شهرستان شرق هرمزگان اهتمام بیشتری انجام دهد.



نماینده مردم شرق هرمزگان نیز در ترکی دیگر به وزرای نیرو و بهداشت عنوان کرد : وزیر نیرو به اصلاح قبض‌های سنگین (نجومی) مردم در بخشی از نقاط روستایی در شرق هرمزگان ورود کند، و از وزارت بهداشت نیز خواستار تسریع در استقلال دانشکده علوم پزشکی و توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی و درمانی در حوزه انتخاباتی خود هستم.