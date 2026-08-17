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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

صف‌های عرضه سوخت در هرمزگان مدیریت شود

صف‌های عرضه سوخت در هرمزگان مدیریت شود

میناب- نماینده مردم شرق هرمزگان با تذکر به وزیر نفت درباره وضعیت سوخت در منطقه، گفت: صف‌های طولانی سوخت، مردم جنوب و به‌ویژه شرق هرمزگان را کلافه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان، ضمن قدردانی از نهادهایی که با خانواده‌های شهدای میناب همکاری کرده‌اند، بر ضرورت توجه جدی و مستمر سازمان‌ها به مسائل خانواده‌های شهدا، مجروحین و جانبازان تأکید کرد.

نماینده شرق هرمزگان در بخش مهمی از سخنان خود به موضوع جنایات دشمن پرداخت و اظهار داشت: انتقام خون شهدای میناب، رهبر شهیدمان و شهدای جنگ رمضان را باید از آمریکا و اسرائیل غاصب گرفت؛ این موضوع تاکید همه مردم، به‌ویژه مردم میناب و شرق هرمزگان است.

وی با اشاره به حملات اخیر دشمن افزود: آمریکا و اسرائیل با حمله به ایران و به شهادت رساندن قائد امت و ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه و مظلوم مینابی، یکی از بزرگترین جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و کودکان را مرتکب شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه فاجعه کشتار دانش‌آموزان، معلمان و اولیا در مدرسه میناب، سند شکست و محکومیت آمریکا در جهان است، خاطرنشان کرد: آمریکا و اسرائیل در روز اول جنگ و با حمله به مدرسه میناب شکست خوردند؛ در حالی که با این حمله، میناب به ایران جان داد و ایران نیز به میناب جان بدهد.

هاشمی نخل‌ابراهیمی با تبیین شرایط حساس شهرستان میناب، پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط جدید، ضرورت دارد توجه ویژه‌ای به این شهرستان شود؛ از جمله اینکه یک روز در تقویم ملی به نام "روز میناب" نام‌گذاری شود و اعتبار و ردیف بودجه خاصی نیز برای توسعه و عمران شهرستان میناب در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به نقش امنیتی منطقه گفت: شرق هرمزگان، به‌ویژه میناب، سیریک و جاسک به‌صورت مستقیم و بشاگرد و رودان، و به‌صورت غیرمستقیم، در طول شش ماه خط مقدم جنگ با آمریکا بوده‌اند. حتی در تمام مدت اعلام آتش‌بس نیز این مناطق آماج حملات سنگین دشمن بوده‌اند.

وی تأکید کرد: که این وضعیت خط مقدم بودن، نیازمند توجه ویژه مسئولان به توسعه، عمران و آبادانی مردم منطقه است تا از غفلت در این حوزه جلوگیری شود.


نماینده مردم شرق هرمزگان با تذکر به وزیر نفت درباره وضعیت سوخت در منطقه، اظهار داشت: صف‌های طولانی سوخت، مردم جنوب و به‌ویژه شرق هرمزگان را کلافه کرده است.

وی خواستار مدیریت بهتر جایگاه‌ها و شبانه‌روزی کردن فعالیت آن‌ها شد و افزود: آقای وزیر، به داد مردم برسید؛ با افزایش حداقلی ۱۲۰ لیتری سهمیه سوخت در کارتها و فراهم کردن شرایط بهتر برای تهیه بنزین، نگرانی‌های مردم را برطرف کنید.

هاشمی نخل‌ابراهیمی در بخش پایانی نطق خود، با تذکر به وزیر راه و شهرسازی به دو درخواست مهم از این وزارت خانه اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی به احداث اسکله و فرودگاه در میناب با توجه به وجود زیرساخت‌های پیشین و همچنین تکمیل پروژه‌های راهسازی در پنج شهرستان شرق هرمزگان اهتمام بیشتری انجام دهد.


نماینده مردم شرق هرمزگان نیز در ترکی دیگر به وزرای نیرو و بهداشت عنوان کرد : وزیر نیرو به اصلاح قبض‌های سنگین (نجومی) مردم در بخشی از نقاط روستایی در شرق هرمزگان ورود کند، و از وزارت بهداشت نیز خواستار تسریع در استقلال دانشکده علوم پزشکی و توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی و درمانی در حوزه انتخاباتی خود هستم.

کد مطلب 6919006

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