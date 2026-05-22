سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشاهده یوزپلنگ آسیایی در فیروزآباد میامی خبر داد و افزود: این موضوع امیدها را در دل منطقه توران شاهرود افزایش داده است.

وی ادامه داد: در سایه مشارکت ارزشمند جامعه محلی و همراهی دوستداران طبیعت، بار دیگر ردپای امید در حیات وحش استان سمنان دیده شده است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان در خصوص این ثبت و مشاهده توضیح داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، یکی از اهالی بومی روستای «فیروزآباد» شهرستان میامی موفق به مشاهده و ثبت تصویری از یک قلاده یوزپلنگ آسیایی در حاشیه این روستا شد.

یوسف پور اظهار کرد: این مشاهده که توسط همیاران محیط‌زیست مستندسازی شده است، گواهی بر اهمیت بالای مناطق پیرامونی زیستگاه‌های اصلی توران و نقش حیاتی جوامع محلی در حفاظت از این گونه نادر و در خطر انقراض است.

وی ضمن قدردانی از هوشیاری و دلسوزی این شهروند عزیز، این رخداد را نشانه‌ای از پویایی جمعیت یوزپلنگ در دشت‌های میامی دانست و افزود: تداوم برنامه‌های حفاظتی و آموزشی با محوریت مردم‌ مورد تاکید است.