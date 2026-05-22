به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌ خانی امام جمعه خوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: سوم خرداد نماد پیروزی ایمان، مقاومت و توکل ملت ایران در برابر دشمنان بود و امروز نیز همان روحیه در کشور حاکم است.

وی با تشریح ابعاد عملیات آزادسازی خرمشهر افزود: رژیم بعث عراق با حمایت قدرت‌های جهانی تصور می‌کرد خرمشهر هرگز آزاد نخواهد شد اما رزمندگان اسلام با اتکا به نصرت الهی و روحیه جهادی، این شهر را آزاد کردند و معادلات دشمن را برهم زدند.

امام جمعه خوی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز نیز ایران اسلامی در برابر هرگونه تهدید آماده پاسخ قاطع است و دشمنان بدانند ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی ‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

حجت الاسلام قاسم‌خانی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی و تورم اخیر اشاره کرد و گفت: مقابله با احتکار، جلوگیری از گران‌فروشی، مدیریت صحیح منابع و پرهیز از خریدهای هیجانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار اقتصادی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن عرفه و عید قربان بیان کرد: عرفه فرصت بازگشت به خداوند و عید قربان نماد عبور از تعلقات دنیوی و تقویت روحیه بندگی است.

امام جمعه خوی با تسلیت شهادت امام محمد باقر (ع)، ایشان را یک «مبارز تشکیلاتی» خواند و گفت: سیره سیاسی آن حضرت در تقابل با هشام بن عبدالملک، درس عزت و بصیرت است.

وی افزود: ائمه اطهار (ع) در کنار فعالیت‌های علمی، همواره در صف مقدم مقابله با طاغوت‌های زمان بودند و امروز نیز پیروان ایشان باید با اقتدار در برابر زیاده‌خواهی دشمنان بایستند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با فراخوان عمومی برای اصلاح فرهنگ مصرف، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، صرفه‌جویی یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک «ضرورت امنیت ملی» است.

وی با ارائه محاسبات آماری گفت: اگر هر خانواده ایرانی تنها اندکی در مصرف آب، گندم و بنزین صرفه‌جویی کند، معادل خروجی چندین سد و پالایشگاه به اقتصاد ملی تزریق خواهد شد که این خود، شلیک گلوله‌ای به جبهه تحریم دشمن است.