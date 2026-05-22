به گزارش خبرنگار مهر، آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان روانسر به امامت ماموستا ملا محمد محمودی اقامه شد.
امام جمعه روانسر در خطبههای نماز جمعه ضمن اشاره به اهمیت و فضائل ماه پرخیر و برکت ذیالحجه، بر لزوم بهرهگیری معنوی از این ایام تأکید کرد و این ماه را از ماههای حرام و مقدس دانست. وی این فرصت را مغتنم شمرد تا مؤمنان با انجام اعمال مستحبی، به درگاه الهی تقرب جویند.
ماموستا محمودی در ادامه ضمن تشریح اعمال شایسته این ماه، بر اهمیت روزهداری بهویژه روزه روز عرفه تأکید کرد و ذکر، استغفار و تلاوت قرآن کریم را راههایی بسیار مؤثر برای تزکیه نفس و خودسازی معرفی نمود.
وی با تأکید بر پاسداشت سنتهای نبوی، به اهمیت بالای صدقه دادن و رسیدگی به امور نیازمندان اشاره کرد و این سنت حسنه را از مصادیق بارز کمک به همنوع و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه برشمرد. همچنین صلهرحم و حفظ ارتباط با بستگان را از دیگر توصیههای مهم این ماه عنوان کرد و افزود که این مهم علاوه بر جلب رضایت پروردگار، موجب تحکیم پیوندهای خانوادگی و تقویت وحدت در جامعه میشود.
از دیگر مباحث مطرح شده در خطبههای این هفته، توجه به سنت حسنه قربانی در ماه ذیالحجه بود که به عنوان عملی ارزشمند و مورد تأکید اسلام تشریح گردید. ماموستا محمودی بیان داشت که قربانی، علاوه بر پیروی از سیره عملی پیامبر اکرم (ص)، فرصتی بینظیر برای ایثار، از خودگذشتگی و تقسیم نعم الهی با محرومان و نیازمندان است.
امام جمعه روانسر در بخش نخست سخنان خود از عموم مردم شهرستان خواست تا با بهرهگیری از فیوضات معنوی ماه ذیالحجه، روح و جان خود را در این ایام متبرک، پاک و آماده پذیرش الطاف الهی نمایند.
شهید رئیسی؛ الگوی خدمت صادقانه و مدیریت جهادی
حاج ماموستا ملا محمد محمودی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه این هفته، با اشاره به فرارسیدن دومین سالگرد شهادت رئیسجمهور شهید آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان، بر ضرورت تبیین و ترویج مکتب شهدای خدمت تأکید کرد.
وی شهید رئیسی را نماد بارز خدمت بیمنت، اخلاص در عمل، مردمیبودن و خستگیناپذیری دانست و تصریح کرد: دومین سالگرد شهادت شهدای خدمت، فرصتی مغتنم برای بازخوانی سیره مدیریتی و اخلاقی رئیسجمهور شهید است؛ شخصیتی که در میدان عمل، خدمت به مردم را همواره وظیفهای شرعی و انقلابی میدانست.
وی با اشاره به حضور میدانی و سفرهای استانی مداوم شهید رئیسی افزود: یکی از ویژگیهای برجسته این شهید بزرگوار، ارتباط مستقیم با مردم و پیگیری مشکلات آنان بدون واسطه بود. این روحیه مردمی، الگویی ارزشمند برای همه مسئولان کشور است که باید در مسیر خدمت صادقانه به مردم از آن پیروی کنند.
ماموستا محمودی همچنین با تأکید بر نقش بیبدیل شهید رئیسی در تزریق امید به جامعه خاطرنشان کرد: شهید رئیسی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و باور عمیق به توانمندیهای ملت ایران، پیام امید، خودباوری و اعتماد به آینده را در جامعه تقویت کرد و در عمل نشان داد که میتوان با مدیریت جهادی و روحیه انقلابی بر سختترین مشکلات غلبه کرد.
وی در ادامه، عدالتخواهی، مبارزه قاطع با فساد، اخلاقمداری و پرهیز از بداخلاقیهای سیاسی را از دیگر ویژگیهای برجسته رئیسجمهور شهید برشمرد و تأکید کرد که مکتب شهید رئیسی، مکتب عدالت، اخلاق، مردمیبودن و کار برای خداست و این مسیر باید در همه عرصههای مدیریتی کشور ادامه یابد.
امام جمعه روانسر در پایان خطبهها، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، بر لزوم حفظ وحدت، همدلی و تلاش شبانهروزی مسئولان برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد.
