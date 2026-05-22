شهید رئیسی معیار یک کارگزار تراز اسلامی بود

حجتالاسلام اسعد حسینپناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی رئیسجمهور شهید اظهار کرد: رئیسجمهور عزیزمان شخصیتی آسمانی و الهی و معیار یک کارگزار تراز اسلامی در قامت عنوان رئیسجمهور بود که شبانهروز دغدغه خدمت به مردم را داشت.
وی با اشاره به خستگیناپذیری این شهید والامقام افزود: تلاشهای ایشان به گونهای بود که کار و پیگیری امور تا نیمههای شب طول میکشید و تازه از ابتدای اذان صبح مجدداً وارد عرصه خدمت و میدان کار میشد؛ به تعبیر روایات «سیاست النهار» که ویژگی کارگزاران برتر نظام اسلامی است، در آن عزیز تجلی یافته بود.
پایهگذاریهای ماندگار در سه سال خدمت
امام جمعه کنگاور با مقایسه دوران خدمت ایشان با شخصیتهای تاریخی بیان کرد: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند که امیرکبیر در مدت سه سال کارهای بزرگی انجام داد، رئیسی عزیز هم در حدود سه سال خدمت، پایهگذاریهای بسیار خوبی انجام داد که انشاءالله ثمره آن به کشور میرسد. رهبر عزیزمان میدانستند که شهید رئیسی یعنی چه و چه شخصیتی بود؛ از این رو رفتن ایشان مایه افسوس و حسرت شد.
احیای سرمایه اجتماعی با شعار «دولت مردمی»
وی تصریح کرد: آن بزرگوار به عنوان رئیسجمهوری که شعار «دولت مردمی» را سرلوحه کار خود قرار داده بود، بازگشت به مردم را عامل اصلی احیای سرمایه اجتماعی میدانست. ایشان با انجام دهها سفر استانی به مناطق محروم سفر کرد و به صورت مستقیم و بیواسطه با مردم گفتگو کرد.
امام جمعه کنگاور یادآور شد: شهید رئیسی عمیقاً معتقد بود که سرمایه اجتماعی آینده انقلاب را تضمین میکند و این سرمایه اجتماعی به معنای حضور شما مردم عزیز در صحنههای مختلف برای پاسداری از انقلاب و آرمانهای امام راحل است.
ارتقای منزلت بینالمللی و احیای تولید ملی
حجتالاسلام حسینپناهی در پایان با برشمردن دیگر دستاوردهای رئیسجمهور شهید خاطرنشان کرد: آن بزرگوار منزلت بینالمللی ایران را ارتقا داد و با تمام توان تلاش کرد که کشور را از فشار تحریمها نجات دهد و در این زمینه توفیقات بسیار زیادی نیز به دست آورد. ایشان در عرصه داخلی نیز کارخانههای تعطیلشده را احیا کرد، مستمراً به روستاها سرکشی میکرد و خاضعانه و با تواضع در کنار مردم مینشست تا خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را به دورترین روستاها ارائه کند.
