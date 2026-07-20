هشدار زرد هواشناسی برای استان سمنان؛ بارش و رعدوبرق در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه های هواشناسی نشان از ورود سامانه کم فشار بارشی به لقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و ارتفاعات همزمان با روز دوشنبه و سه شنبه خبر می دهند.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان سمنان تا پایان هفته فعالیت سامانه بارشی در استان ادامه خواهد داشت در نتیجه هشدار زرد رنگ هواشناسی صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صدور این هشدار می گوید: فعالیت سامانه بارشی از امروز تا پایان هفته در نقاط مختلف استان به خصوص ارتفاعات و نقاط شمالی ادامه خواهد داشت.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه ورود سامانه کم فشار بارشی سبب کاهش دمای هوا بین سه الی پنح درجه سانتی گراد خواهد شد، بیان کرد: پیش بینی می شود که از عصر امروز شاهد بارش های رگباری در استان سمنان باشیم.

وی با بیان اینکه در هشدار زرد رنگ هواشناسی از مردم درخواست شده تا از دوشنبه تا پایان هفته به ارتفاعات استان برای تفرج و نقاط صاعقه گیر، سفر نداشته باشند، افزود: کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌های استان و جوی‌ها، کانال‌ها و آبراه‌ها از جمله دیگر موضوعاتی است که در هشدار زرد رنگ هواشناسی استان به آن تاکید شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان خشک و فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره به واسطه وزش بادهای نسبتاً شدید از جمله دیگر موضوعاتی است که در هشدار زرد رنگ هواشناسی استان سمنان از دوشنبه تا پنجشنبه گنجانده شده است.

مصطفوی خواستار حکم کردن سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی به واسطه وزش بادهای شدید در نقاط مختلف استان به خصوص مرکز و غرب استان شد و گفت: دربرخی نقاط به خصوص ارتفاعات و مناطق شمالی استان بارش ها به صورت رگبارهای پراکنده گاهی رعد و برق و صاعقه خواهد یود.

وی با بیان اینکه در مناطق غربی همچنین وزش باد شدید و گرد و خاک را هم شاهد خواهیم بود، افزود: استحکام و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای از هشدارهای دیگر هواشناسی به کشاورزان استان سمنان است همچنین از مردم درخواست شده در مصب رودخانه های فصلی اتراق نداشته باشند زیرا امکان آبگرفتگی در این مسیل ها وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در خاتمه گفت: خسارت‌های احتمالی فعالیت سامانه بارشی و وزش باد از امروز دوشنبه بیست و نهم تیر تا جمعه دوم مردادماه سال ۱۴۰۵ وجود دارد.