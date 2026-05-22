زاکانی: نیروهای مسلح آماده سیلی زدن به دشمن آمریکایی اند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران اظهار داشت: سوره احزاب ما را متوجه این نکته می‌سازد که به هنگام وقوع حادثه‌ای بس سنگین در سال پنجم هجرت، مردم به دو طیف تقسیم شدند؛ گروهی به صراحت مدعی شدند که خدا و رسولش -نعوذبالله- به آنان وعده دروغ داده‌اند. اما گروه دوم کسانی بودند که آن ماجرای طاقت‌فرسا نتوانست آن‌ها را از صحنه خارج کند. امروز در نظام اسلامی و ایران سربلندمان، یکایک مردم از زمره دسته دوم محسوب می‌شوند و این همان ظرفیت والایی است که تحولاتی شگرف را برای حال حاضر ایران و آینده جهان رقم خواهد زد. بر همین اساس، امروز ملت ایران یکپارچه به راستی کلام پروردگار متعال و پیامبر اکرم ایمان دارند و در میدان عمل حاضرند.

وی ادامه داد: نتیجه هر آنچه باشد، اگر ما به وظیفه خود عمل کرده باشیم و به قله‌ها اندیشیده و برای آن برنامه‌ریزی و مجاهدتی اساسی به خرج داده باشیم، محصول کار -هر چه باشد- پیروزی است و بحمدلله تاکنون این پیروزی قطعی نصیب ایران گردیده است.

شهردار تهران با یادآوری خاطره آزادسازی خرمشهر گفت: هنگامی که خرمشهر فتح شد، از شدت شوق در پوست خود نمی‌گنجیدیم. اما امام (ره) ما را هوشیار ساخت و فرمود خرمشهر را خداوند فتح کرد، مواظب باشید دچار غرور نشوید.

زاکانی افزود: در عملیات بدر، ما تا ششمین روز در صحنه نبرد به توفیقی صد در صد دست یافتیم، اما بعداً با مشکلات فراوانی روبرو گشتیم، به گونه‌ای که همگان زانوی غم در آغوش گرفته بودند و برخی می‌گریستند. در آن شرایط، حضرت امام به شهید صیاد شیرازی و محسن رضایی پیغام دادند که شما پیروز میدان هستید؛ از همین لحظه به اندیشه عملیات بعدی باشید که متعاقباً به عملیات والفجر ۸ انجامید. بنابراین نخستین و مهم‌ترین اصل، «روایت صحنه» است که اهمیتی بسزا دارد. این روایت می‌بایست رنگ الهی داشته باشد. کارگزاران نظام باید این مهم را با جان و دل درک کرده و آنچه را که مردم خود پرچمدار آن هستند، دریافت کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دشمن در تمامی حوزه‌های راهبردی تا امروز ناکام مانده است. دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. دشمن کوشید به طور مستقیم و غیرمستقیم ایران عزیز را به تصرف خود درآورد و پرونده این سرزمین را با تجزیه مختومه کند، اما توفیقی به دست نیاورد. اراده دشمن بر آن بود که ملت ما را به تسلیم واداشته و تحقیر کند، اما در این رویارویی، این خود دشمن بود که تحقیر شد.

شهردار تهران تصریح کرد: دشمن، حقیقتاً سرخورده و ورشکسته است. ایرانیان دو دشمن اتمی را به زانو درآوردند. دشمن در سطوح فروتر نیز اعلام کرده بود که به دنبال مختومه نمودن برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و اضمحلال محور مقاومت است، اما به هیچ یک از این اهداف نیز دست نیافت. ایران اسلامی تا به امروز پیروز بی‌چون و چرای این عرصه است.

زاکانی اذعان داشت: طبعاً دشمن ناامید نشده و با جدیت تمام در پی آن است که آنچه را در آوردگاه نبرد نتوانست کسب کند، از مسیر ایجاد فشار، فریب و ارعاب به چنگ آورد. آری! ما بهای سنگینی پرداخته‌ایم، دشمن نیز متحمل هزینه‌های گزافی شده است. سوای شهادت رهبر عزیزمان، دشمن گمان برد که با گرفتن جسم ایشان، می‌تواند راهش را نیز از ما سلب کند، اما خیالی باطل در سر پروراند. دشمن افزون بر رهبر عزیزمان، شهیدان میناب و سایر شهدا را از ما ستاند، لیکن با وجود این همه قساوت، به هیچ‌یک از مقاصد خود نائل نگردید.

وی متذکر شد: دشمن می‌کوشد ما را از توجه به قابلیت‌هایمان بازدارد. ما می‌توانیم نظم نوین مبتنی بر قاعده اسلامی را به جهان عرضه کنیم. از این رو لازم است تحلیلی صحیح از توانایی‌های خود به دست دهیم. ایران اسلامی، با ملتی برانگیخته و جغرافیایی پربرکت، ظرفیتی بی‌نظیر است. قدرت و صلابت مقام معظم رهبری فوق تصور ماست. نیروهای مسلحمان به فضل پروردگار مهیا هستند. دست آنان برای نواختن سیلی محکم به دشمن آمریکایی آماده است.

شهردار تهران بیان کرد: نیروهای مقاومت منطقه‌ای، بیش از هر زمان دیگری اعلام آمادگی می‌کنند. مسئولان کشور در تلاش برای خدمت‌رسانی به شما مردم شریف هستند. امروز ابهت آمریکا در جهان درهم شکسته است؛ رئیس‌جمهور چین نیز تصریح کرد که آمریکا در مسیر سراشیبی سقوط قرار دارد و این سخن را با اتکا به ملت ایران بر زبان راند. باید قدردان این موقعیت باشیم.

زاکانی تشریح کرد: دشمن در پی ایجاد نفاق است، ما باید به سوی یکپارچگی گام برداریم. هر آنچه دشمن طالب آن است، ما در نقطه مقابلش حرکت کنیم. مسئولان نیز باید دشمن را به سمتی هدایت کنند که ناگزیر از تسلیم گردد. ما امروز به دیپلماسی کنش‌گری نیازمندیم که قادر باشد حقوق ملت ایران را از دو قدرت خون‌آشام بستاند و تحولاتی را در عرصه بین‌الملل و منطقه رقم زند. این مقوله در حال حاضر در کشور ضعیف است و مستلزم تقویت می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: بخش دیگر، استفاده از اهرم‌های قدرت است. آیا نمی‌خواهند تحریم را برچینند؟! در این صورت، هر کشوری که ما را تحریم کند، حق عبور از تنگه هرمز را سلب خواهد کرد. آمریکا محق نیست آنچه را که در جنگ نتوانست تصاحب کند، پای میز مذاکره طلب نماید. او باید در برابر منطق متقن ملت ایران و رهبری عزیز آن سر تسلیم فرود آورد. بنابراین، تقویت بنیه دیپلماسی کشور یک ضرورت است. هم مردم و هم زمامداران باید در پی تحقق این امر باشند.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه تنگنایی که دشمن در صدد تحمیل آن است به دست سربازان انقلاب اسلامی در هم خواهد شکست، تصریح کرد: این گزاره که برخی راه مقابله با محاصره را در بستن تنگه می‌دانند، اشتباهی فاحش است. تنگه هرمز حق طبیعی و تردیدناپذیر ملت ایران بوده و خواهد بود. طریق صحیح، همان است که رهبر عزیزمان مبنی بر استیفای حقوق مسلم ایران فرمودند.

زاکانی یادآور شد: مسیر درست مذاکره نیز باید پیموده شود. بدین مفهوم که ما همواره بر اساس وعده‌ها پای میز مذاکره نشستیم، بر اساس نویدهای توخالی لغو تحریم‌ها، و نهایتاً دست خالی ماندیم. بر عکس تصور برخی، محاصره را می‌بایست با قدرت، با تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی و ارتباطی و با کاستن از وابستگی به دریا درهم شکست تا دشمن به کلی مأیوس گردد. نکته سوم آن است که همان تنگنایی که دشمن برای ما تدارک دیده، با بی‌انضباطی‌های داخلی و رهاسازی افسارگسیخته قیمت‌ها در داخل کشور تشدید می‌شود. این موضوع ربطی به دشمن خارجی ندارد. از مسئولان انتظار می‌رود همت گمارده و ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانند. مسئولان باید رویه‌ای در پیش گیرند که فرصت سودجویی از عده‌ای سوداگر گرفته شده و بساط گرانی‌ها برچیده شود.

وی مسیر آتی را تقویت قدرت ملی، منطقه‌ای و جهانی کشور دانست و افزود: باید به اراده و عزم راسخ مردم توجه نمود، از این توان پشتیبانی کرد و به حضور جدی آنان در خیابان‌ها و میدان‌ها و اراده‌شان برای پیشبرد آرمان‌های انقلاب میدان داد. مسیر، حرکت به سوی افزایش توانمندی‌های دفاعی و توسعه قدرت منطقه‌ای و جبهه مقاومت است. از این رو، باید هم از امکانات فعلی بهره جست و هم با تکیه بر ملت، قابلیت‌های تازه‌ای خلق نمود. بدین ترتیب، چنانچه بنا بر نوسازی و بازسازی باشد، باید بر این ملت و ظرفیت‌های داخلی اتکا کرده و مسیر صحیح بازسازی را دنبال کنیم. هرگز دل‌خوش به این سخن دشمن نباشیم که ادعا می‌کند «برنامه‌ریزی برای کمک دارد». دشمن جز نابودی ما را طالب نیست. هر آنچه می‌گوید سراسر کذب است.

شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد: بحث دیگر، موضوع حجم بالای دارایی‌های مسدودشده ما در برخی کشورهاست. آنان که خواهان استفاده از تنگه هستند، باید ابتدا اموال ما را آزاد سازند و خود به خوبی می‌دانند چگونه از پسِ آمریکا برآیند. ضروری است دارایی‌های ما را رها کنند. ما باید شیوه دیپلماسی ملتمسانه و التماسی را کنار گذاشته و آن را بر مبنای یک دیپلماسی مقتدرانه با اتکا به سرمایه‌های ملی و اسلامی خود استوار سازیم که این امر کاملاً دست‌یافتنی است. این همان راهی است که باید طی شود؛ راهی که در آن، مسائل تحریم، تنگنا و بی‌ثباتی اقتصادی، اما با روش، مدل و مسیری نو، پشت سر نهاده شود.

زاکانی گفت: اگر قرار است برای بازسازی و نوسازی، منبعی به کشور وارد شود، بخش اعظم این امکان در اختیار خود مردم، نقدینگی مردم و توان مردم است. چرا باید سود آن را خود ملت نبرند؟ بنابراین، ما باید مسیر تازه‌ای را با تدبیر رهبر عزیزتر از جان‌مان -که خواسته‌ای اساسی و مندرج در بیانات و بیانیه‌های ایشان است- دنبال کنیم. باید قدرت ملی خود را بفهمیم، بر آن تکیه کنیم، بنیه ایمانی خویش را قوت بخشیم و پاسخی درخور به دشمن شکست‌خورده‌ای بدهیم که امروز در برابر ما صف‌آرایی کرده است.

وی افزود: در این میان، زهر کشنده، انفعال است. سم مهلک دیگر، بزرگ‌نمایی خسارت‌هاست. ما آسیب دیده‌ایم، دشمن نیز متضرر شده است. علت چیست که دشمن خسارات خود را پنهان می‌کند اما آنچه به ما مربوط می‌شود را با ضریبی چند برابر در رسانه‌های رسمی جار می‌زند؟ این ادعاها ناصواب است. بنابراین باید با بصیرت به فرمایشات رهبر عزیز و سرانجام کار و منویات ایشان توجه کرده و استواری خود را با تکیه بر قابلیت‌هایمان مضاعف سازیم و راهی را بپیماییم که فرجام آن جز توفیق الهی نباشد.

شهردار تهران با اشاره به عملکرد شهرداری در جریان درگیری‌های اخیر اظهار داشت: در طول دوره جنگ، تلاش ما در مجموعه مدیریت شهری بر این مبنا استوار بود که در درجه اول، مردم دچار آسیب نشوند؛ یا اگر آسیبی متوجهشان شد، کمترین زحمت برایشان ایجاد شود که آن نیز زحمتی است که دشمن مسبب آن است. اصل دوم نیز این بود که سیمای شهر زخمی و غم‌زده جلوه نکند. در این راستا اقداماتی صورت پذیرفت. پس از اتمام جنگ نیز تمام همت خود را مصروف آن داشتیم و داریم که مسئولیت بازسازی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر عهده گرفته و آن را به انجام برسانیم. مجموع آنچه در جنگ دوازده روزه و آنچه در جریان اغتشاشات آمریکایی-صهیونیستی دی‌ماه رخ داد، بحمدلله امروز از مجموع ۵۱ هزار واحد مسکونی خسارت‌دیده اعم از آسیب‌های جزئی، متوسط و سنگین که نیازمند تخریب و نوسازی است، در مجموع به پیشرفتی ۹۰ درصدی دست یافته‌ایم.

زاکانی با تأکید بر اینکه ما هنوز در شرایط جنگ به سر می‌بریم، گفت: طبیعی است که ساخت خانه‌های نوساز دو تا سه سال به طول می‌انجامد، اما برای خانواده‌های آسیب‌دیده تأمین مسکن استیجاری صورت گرفته، محل اسکان فراهم و قراردادهای بازسازی و نوسازی منعقد شده است. همه این امور بحمدلله در دست اجراست. بیش از قریب به ۱۰ هزار نفر در هتل‌ها اسکان داده شدند و اکنون حدود ۶۰۰۰ نفر همچنان در هتل‌ها اقامت دارند. این مسیری است که پی‌گیری شده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: اما نکته‌ای که امروز خدمت دولت محترم و شخص رئیس‌جمهور محترم ارائه دادم، این است که ما به دنبال برداشتن گامی تکمیلی در مسیر خدمت به مردم هستیم که با استقبال ایشان نیز مواجه گردید. این گام در جهت حرکت تهران به سمت ارزان‌سازی و ایجاد ثبات در عرصه معیشت، خدمات، سلامت، حمل و نقل و سایر حوزه‌هاست تا بتوانیم پایتخت را به الگویی موفق برای دیگر نقاط کشور بدل کنیم و این مهم کاملاً شدنی است.

شهردار تهران در خاتمه اظهار داشت: بنابراین، آنچه که در عرصه‌های کلان در حال وقوع است، باید امتدادش در سطح محلات، با محوریت مساجد و با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی که خود دارای مطالبات جدی در میدان هستند، به کار و خدمت برای مردم مبدل گردد. ما در این مسیر گام برمی‌داریم. دعا بفرمایید تا ان‌شاءالله به فضل الهی در برداشتن این گام‌ها توفیق یابیم.