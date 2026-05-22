گفتگوی تاجرنیا با روزنامه اسپانیایی/انتقاد از جایزه صلح فیفا به ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه اسپانیایی ال موندو در گزارش اختصاصی از فوتبال ایران می نویسد : برای ایران، باشگاه فوتبال استقلال همچون رئال مادرید یا بارسلونا به شمار می آید این باشگاه که در سال ۱۹۴۵ تأسیس شده است با کسب ۳۹ جام ملی و منطقهای، به پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال ایران تبدیل شده است .
خبرنگار حوزه جنگ این روزنامه مهم اسپانیایی که به تازگی در تهران با علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال ایران گفت و گو کرده است، نوشته است: رئیس باشگاه در حالی که مقابل قفسهای پر از جامها و افتخارات باشگاه نشسته، میگوید باشگاهی که او مدیریت اجرایی آن را برعهده دارد، از جمله تیمهایی است که پس از جنگ برای پرداخت حقوق بازیکنانش با مشکلات زیادی روبهرو خواهد شد.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ایران به خبرنگار روزنامه ال موندو توضیح میدهد که بیشتر تیمهای بزرگ فوتبال ایران به شرکتها وابسته هستند و بیش از سه هزار شرکت در جریان جنگ آسیب دیده اند. فقط این نیست، منبع اصلی درآمد ما از جمله فروش بلیت و تبلیغات هم از بین رفته است، شرایط بسیار پیچیده است.
رئیس هیئت مدیره آبی ها در ادامه گفته است: یکی از ورزشگاههایی که استقلال از آن استفاده میکرد یعنی استادیوم دوازده هزار نفری آزادی، در چهارم مارس بر اثر بمباران نیروی هوایی آمریکا تخریب شد.
تاجرنیا ادامه می دهد: این مجموعه معمولاً بهعنوان مرکز پشتیبانی پلیس در مسابقاتی که در ورزشگاه بزرگ و اصلی آزادی برگزار میشد، استفاده میشد و مأمورانی که مسئول امنیت تماشاگران بودند آنجا مستقر میشدند. آنها از این موضوع بهانه ساختند، در حالی که روز حمله آنجا خالی بود و حتی یک نفر هم زخمی نشد. این مجموعه که برای مسابقات بسکتبال و والیبال استفاده میشد، کاملاً به تلی از آوار تبدیل شده است. او اضافه میکند هدفشان فقط آسیب زدن نبود، آن ها میخواستند کاملاً نابودش کنند . بازسازی آن بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه خواهد داشت.
علی تاجرنیا ادامه داده است: باشگاه استقلال دو بازیکن اسپانیایی دارد، دروازهبان ۳۹ ساله آنتونیو آدان و مهاجم ۳۰ ساله منیر الحدادی که تابعیت مراکشی هم دارد. آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران هر دو بازیکن را غافلگیر کرد و آنها مجبور شدند در سفری اضطراری و بیش از ۱۲ ساعته زمینی به سمت ترکیه ایران را ترک کنند.
تاجرنیا میگوید: ما ۸ بازیکن خارجی داریم که شش نفر از آنها از جمله آدان و منیر را زمینی از کشور خارج کردیم.
خبرنگار ال موندو گزارش می دهد که وضعیت بحرانی مالی استقلال باعث میشود این باشگاه مجبور به کاهش هزینهها و در نتیجه کم کردن تعداد بازیکنان خارجی شود، قرارداد آنتونیو آدان در پایان این فصل تمام میشود و همچنین قرارداد منیر حدادی یک سال دیگر اعتبار دارد که تلاش خواهیم کرد او را در ایران نگه داریم.
علی تاجرنیا در پایان به خبرنگار این روزنامه مهم اسپانیایی میگوید جنگ برای همه فاجعه بوده است، نه فقط برای ایران ، بلکه برای کل اقتصاد جهان. فوتبال باید غیرسیاسی باشد، اما وقتی فیفا جایزه صلح را به دونالد ترامپ اهدا می کند چطور میتوان به این هدف رسید ؟
