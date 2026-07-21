احتمال بازگشت بازیکن استقلال به اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، منیر الحدادی پس از تعطیلی اجباری رقابتهای لیگ برتر در فصل بیستوپنجم و وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، در شرایطی که تمرینات استقلال برای فصل جدید بیش از یک ماه است آغاز شده، حاضر به بازگشت به تهران نشد و در نهایت قرارداد خود با این باشگاه را به صورت یکطرفه فسخ کرد.
پس از جدایی این بازیکن از استقلال، برخی رسانههای آفریقایی از علاقه باشگاه اتحاد طنجه مراکش برای جذب منیر الحدادی خبر دادند و اعلام کردند این تیم در آستانه به خدمت گرفتن وینگر مراکشی قرار دارد، اما تا زمان نگارش این خبر هنوز توافق نهایی و امضای قرارداد رسمی میان طرفین انجام نشده است.
همچنین تعدادی از رسانههای اسپانیایی نیز از علاقه باشگاه ریکراتیوو اوئلوا به جذب این بازیکن خبر دادهاند. این باشگاه که در رقابتهای سطح چهارم فوتبال اسپانیا حضور دارد، یکی از گزینههای احتمالی منیر الحدادی برای ادامه دوران حرفهایاش محسوب میشود، هرچند هنوز قراردادی میان این بازیکن و باشگاه اسپانیایی به امضا نرسیده است.
باید منتظر ماند و دید وینگر سابق استقلال در نهایت فوتبال خود را در اسپانیا دنبال خواهد کرد یا به لیگ کشور زادگاهش مراکش بازمیگردد و پیراهن یکی از تیمهای این کشور را بر تن خواهد کرد.
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