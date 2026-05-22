عبور تیم بسکتبال استقلال از سد جهرم/ مکاریان: برنامه ما جواب داد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال استقلال تهران در چارچوب رقابتهای بسکتبال انتخابی باشگاهی غرب آسیا، شامگاه امروز در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج به مصاف تیم نفت زاگرس جنوبی جهرم رفت و در پایان موفق شد با نتیجه ۱۰۲ بر ۹۵ حریف خود را شکست دهد.
حسین مکاریان، بازیکن تأثیرگذار تیم استقلال تهران، پس از پایان این دیدار در جمع خبرنگاران، به تحلیل عملکرد تیمش پرداخت و اظهار داشت: در نیمه نخست آنطور که باید و شاید توپهایمان به گردش در نمیآمد و حریف بسیار جلو کشیده بود، اما در نیمه دوم توانستیم در کار دفاعی عملکرد بهتری داشته باشیم.
این بازیکن تیم استقلال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای متنوع تاکتیکی آبیپوشان افزود: ما پلنهای زیادی برای هر بازی داریم و دفاعهای مختلفی را اجرا میکنیم. با دفاعهایی که انجام دادیم، موفق شدیم اختلاف خوبی ایجاد کنیم.
مکاریان ضمن تمجید از عملکرد هم تیمیهایش در غیاب یکی از مهرههای کلیدی، خاطرنشان کرد: ما یکی از بازیکنان خوب و بزرگ خود، آقای کاظمی را در اختیار نداشتیم. ایشان بازیکن دفاعی قابلی هستند، اما همه بازیکنان تلاش کردند و توانستیم این اختلاف را ایجاد کنیم.
بازیکن استقلال در ادامه به میزبانی مسابقات در استان البرز اشاره کرد و گفت: هرگونه تصمیمگیری در خصوص میزبانی بر عهده فدراسیون است و ما تابع آن هستیم. به نظرم این میزبانی خوب است. اگرچه در اینجا اسکان هتلی نداریم، اما از بچههای تیمهای جهرم و آبادان شنیدم که از امکانات سالن و حضور تماشاگران راضی بودند. دلیل اصلی برگزاری بازیها ایجاد نشاط در جامعه است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین تورنمنتهایی تصریح کرد: ما چند ماه از بازیهای رسمی دور بودیم و این موضوع کاملاً در عملکرد بازیکنان مشهود بود. این مسابقات میتواند کمک شایانی به آمادهسازی ملیپوشان برای پنجرههای پیشروی تیم ملی کند. اگر این بازیها برگزار نمیشد، ضرر بیشتری میکردیم.
مکاریان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به حضور گستردهتر تیمها در ادوار بعدی گفت: ما دوست داشتیم تیمهای بیشتری شرکت میکردند اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد. به نظرم این بازیها فارغ از اینکه لیگ برتر چگونه برگزار میشود، به نفع بسکتبال ملی ما خواهد بود.
