اهدای عضو؛ روایتی از ادامه زندگی در گلستان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در استان گلستان، جایی که بیش از هزار و ۲۰۰ بیمار چشم‌انتظار رسیدن نوبت پیوند هستند، هر رضایت خانواده، هر کارت اهدای عضو و هر گفت‌وگوی آگاهانه می‌تواند به روشن شدن چراغ امیدی تازه منجر شود.

با وجود پیشرفت‌های علمی در حوزه پیوند، هنوز شکاف عمیقی میان نیازِ مبرمِ بیماران و میزانِ رضایت خانواده‌ها در لحظات بحرانی وجود دارد. مسئله اصلی، تنها نبودِ زیرساخت‌های فیزیکی مانند بیمارستان پیوند نیست؛ بلکه چالش اصلی، عبور از مرزهای ندانسته‌ها و ترس‌های اجتماعی است.

به مناسبت روز ملی اهدای عضو گفتگویی با کارشناس اهدای عضو معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام دادیم، گفتگویی که از آمار و زیرساخت فراتر می‌رود و به قلب ماجرا می‌رسد: جایی که اندوهِ یک خانواده، می‌تواند به زندگی دوباره چند انسان دیگر ختم شود.

رخساره مازندرانی با بیان اینکه در حال حاضر، حدود هزار و ۲۰۰ نفر کاندید دریافت عضو در استان گلستان در انتظار پیوند هستند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار اهدای عضو، مانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی، تحت تأثیر شرایط جامعه قرار دارد، در سال گذشته شاهد روند افزایشی خوبی بودیم، اما امسال، به دلیل برخی شرایط خاص و وقایع مهم در سطح کشور، با کاهش جزئی مواجه بودیم، با این حال، این کاهش به معنای عدم تلاش در زمینه اطلاع‌رسانی نیست و همچنان شاهد کوشش‌های فراوانی برای افزایش آگاهی عمومی هستیم.

وی افزود: اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، هفتاد درصد موفقیت در زمینه اهدای عضو را تشکیل می‌دهد و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد به فرایندهای اداری و رضایت‌گیری مربوط می‌شود.

کارشناس اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: در همین راستا، سامانه افکارسنجی دانشگاه علوم پزشکی گلستان پیاده‌سازی شده است که طی آن، از افراد بالای ۱۸ سال مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، در مورد تمایلشان به اهدای عضو سوال می‌شود و در صورت تمایل، مراحل ثبت‌نام تسهیل می‌شود.

زیرساخت‌های پیوند؛ چالش اصلی استانهای شمال

مازندرانی در پاسخ به این سؤال که آیا یکی از موانع مهم در مسیر اهدای عضو در استان گلستان، نبود بیمارستان مجهز به امکانات پیوند اعضا نیست؟ گفت: در حال حاضر در استان تنها به عنوان واحد شناسایی اعضا فعالیت میکنیم، وظیفه ما هماهنگی برای انتقال اعضا به مراکز درمانی مجهز در تهران است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ کدام از استانهای هم جوار و شمالی مجهز به امکانات پیوند اعضا نیستند در واقع برای راه‌اندازی مرکز پیوند در استان، نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم داریم که این امر در حال پیگیری است.

کارشناس اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: اعضای اهدایی بر اساس معیارهایی چون اورژانسی بودن بیمار، زمان ثبت‌نام در لیست انتظار، گروه خونی، سن، قد و وزن به بیماران نیازمند پیوند در تهران اهدا می‌شوند.

کارت اهدای عضو؛ گامی مؤثر در فرهنگ‌سازی

مازندرانی با بیان اینکه برای تسهیل فرایند اهدای عضو و نهادینه کردن آن در جامعه، کارت اهدای عضو نقش کلیدی ایفا می‌کند، افزود: داشتن کارت اهدای عضو، به خانواده‌ها کمک می‌کند تا در لحظات سخت، اراده فرد متوفی را اجرایی کنند و این امر، فرایند رضایت‌گیری را تسهیل می‌بخشد.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت ehda.center یا ehda.ir، یا با پیامک کردن کد ملی خود به شماره ۳۴۳۲، نسبت به ثبت‌نام و دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند، همچنین، طرحی که سال گذشته در زمان درخواست مجدد گواهینامه‌ها اجرا شد و طی آن، آرم اهدای عضو بر روی گواهینامه‌های افراد علاقه‌مند درج می‌شد، گامی مهم در راستای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بوده است.

کارشناس اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی گلستان،فرهنگ‌سازی اهدای عضو را مسئولیتی همگانی عنوان کرد و افزود: علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، شورای شهر، صدا و سیما و انجمن اهدای عضو ایرانیان، همگی باید در این امر مشارکت فعال داشته باشند، در همین راستا، هماهنگی های لازم با شورای شهر در خصوص نامگذاری خیابان یا کوچه ای به نام افرادی که اهدای عضو انجام داده اند شده است.

خاطراتی از جنس ایثار: وصیت‌هایی که زندگی بخشیدند

مازندرانی به ذکر چند خاطره تاثیرگذار از ایثار مردم استان پرداخت و گفت: یکی از تلخ‌ترین و در عین حال شیرین‌ترین خاطرات ما، مربوط به مرحوم حامد قشقانی از روستای عطاآباد است، وی که دو هفته مانده به عروسی‌اش دچار مرگ مغزی شد، با یادآوری وصیت شفاهی خود مبنی بر اهدای اعضا، خانواده‌اش را در آن شرایط سخت، به اهدای اعضا ترغیب کرد و اعضای وی جان چندین نفر را نجات بخشید.

وی افزود: خاطره دیگر، مربوط به پدری بود که در جمع خانوادگی وصیت کرده بود در صورت مرگ مغزی، اعضایش اهدا شود. فرزندانش نیز با عمل به وصیت پدر، ایثار بزرگی از خود نشان دادند در واقع این خاطرات، نشان‌دهنده عمق روح ایثارگری و فداکاری در میان مردم استان گلستان است که حتی در سخت‌ترین لحظات، به فکر همنوعان خود هستند.

مازندرانی با بیان اینکه روز ملی اهدای عضو، فرصتی مغتنم برای قدردانی از اقدام شکوهمند اهداکنندگان عضو و خانواده‌های ایثارگرشان است،یادآور شد: با وجود چالش‌های موجود، عزم راسخ مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مشارکت فعال مردم، امید به آینده‌ای روشن‌تر در زمینه اهدای عضو را در این استان زنده نگه می‌دارد، امید است با افزایش فرهنگ‌سازی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، شاهد افزایش چشمگیر اهدای عضو و نجات جان بیماران نیازمند در استان گلستان باشیم.