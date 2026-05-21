۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

دوازدهمین مرکز اهدای خون اصفهان در قهدریجان افتتاح شد

اصفهان –مرکز اهدای خون خیرساز «شهدای خط‌شکن» در شهر قهدریجان شهرستان فلاورجان با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اهدای خون خیرساز شهدای خط‌شکن قهدریجان در شهرستان فلاورجان ظهر پنجشنبه و همزمان با آخرین روز از هفته سلامت سال ۱۴۰۵ با حضور معاون رئیس‌جمهور، استاندار اصفهان، معاونان سازمان انتقال خون ایران، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.

کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین و مجموعه مدیریت شهری قهدریجان در اجرای این پروژه افزود: یکی از چالش‌های زیرساختی اداره کل انتقال خون استان اصفهان کمبود فضای فیزیکی برای توسعه خدمات بوده که با راه‌اندازی این مرکز و مراکز دیگری که در آینده نزدیک افتتاح خواهند شد، بخشی از این مشکل برطرف خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: مرکز اهدای خون قهدریجان به عنوان دوازدهمین مرکز اهدای خون استان فعالیت خود را آغاز کرده و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگ اهدای خون و افزایش دسترسی شهروندان به این خدمات ایفا کند.

دهراب‌پور با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: زمین این مرکز به مساحت ۶۳۷ متر مربع توسط شهرداری قهدریجان و با مصوبه شورای شهر در اختیار اداره کل انتقال خون استان قرار گرفت و ساختمان آن با زیربنای حدود ۷۵۰ متر مربع احداث شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در مهرماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد و با مشارکت شورای شهر، شهرداری قهدریجان و اداره کل انتقال خون استان و با کمک یک خیر نیک‌اندیش که تمایلی به ذکر نام خود ندارد، به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای احداث و تجهیز این مرکز بیش از ۴۰ میلیارد تومان به ارزش روز هزینه شده است و این مجموعه در یکی از مناسب‌ترین نقاط شهری قهدریجان ساخته شده تا دسترسی شهروندان برای اهدای خون تسهیل شود.

