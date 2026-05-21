دوازدهمین مرکز اهدای خون اصفهان در قهدریجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اهدای خون خیرساز شهدای خط‌شکن قهدریجان در شهرستان فلاورجان ظهر پنجشنبه و همزمان با آخرین روز از هفته سلامت سال ۱۴۰۵ با حضور معاون رئیس‌جمهور، استاندار اصفهان، معاونان سازمان انتقال خون ایران، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.

کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین و مجموعه مدیریت شهری قهدریجان در اجرای این پروژه افزود: یکی از چالش‌های زیرساختی اداره کل انتقال خون استان اصفهان کمبود فضای فیزیکی برای توسعه خدمات بوده که با راه‌اندازی این مرکز و مراکز دیگری که در آینده نزدیک افتتاح خواهند شد، بخشی از این مشکل برطرف خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: مرکز اهدای خون قهدریجان به عنوان دوازدهمین مرکز اهدای خون استان فعالیت خود را آغاز کرده و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگ اهدای خون و افزایش دسترسی شهروندان به این خدمات ایفا کند.

دهراب‌پور با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: زمین این مرکز به مساحت ۶۳۷ متر مربع توسط شهرداری قهدریجان و با مصوبه شورای شهر در اختیار اداره کل انتقال خون استان قرار گرفت و ساختمان آن با زیربنای حدود ۷۵۰ متر مربع احداث شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در مهرماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد و با مشارکت شورای شهر، شهرداری قهدریجان و اداره کل انتقال خون استان و با کمک یک خیر نیک‌اندیش که تمایلی به ذکر نام خود ندارد، به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای احداث و تجهیز این مرکز بیش از ۴۰ میلیارد تومان به ارزش روز هزینه شده است و این مجموعه در یکی از مناسب‌ترین نقاط شهری قهدریجان ساخته شده تا دسترسی شهروندان برای اهدای خون تسهیل شود.