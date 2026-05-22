کوارتر چهارم نقطه عطف مسابقه بود/ فشار دفاعی مضاعف کلید پیروزی شد

نوید رضاییفر، بازیکن تیم بسکتبال استقلال تهران، پس از پیروزی ۱۰۲ بر ۹۵ برابر نفت زاگرس جنوبی جهرم، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز نگرانی از عملکرد دفاعی تیمش، این برد را هشدارآمیز توصیف کرد.
وی بیان داشت: اگرچه کسب ۱۰۲ امتیاز در حمله موفقیت بزرگی است، اما دریافت ۹۵ امتیاز زنگ خطری جدی برای مراحل حذفی محسوب میشود. حریف جهرمی بسیار قابل احترام و غافلگیرکننده ظاهر شد.
وی افزود: کوارتر چهارم نقطه عطف مسابقه بود. بازیکنان با درک شرایط حساس، فشار دفاعی خود را دوچندان کردند و همین موضوع باعث ایجاد فاصله امتیازی شد. باید در بازیهای آینده با تمرکز بیشتری دفاع کنیم و اجازه ندهیم حریف به آسانی به امتیازات بالا دست یابد.
رضاییفر در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف از عدم حضور تیم گرگان در لیگ برتر خاطرنشان کرد: جای خالی برخی تیمهای بزرگ کاملاً محسوس است. اگر همه تیمهای مدعی حضور داشتند، جذابیت مسابقات به مراتب بالاتر میرفت.
