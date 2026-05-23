پیش بینی سیلاب در برخی نواحی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده با بیان اینکه براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز شنبه دوم خرداد برای مناطقی از مرکز و شمال خراسان رضوی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، مجددا رگبار باران، رعدوبرق و در مناطق مستعد، بارش تگرگ پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: احتمال جاری شدن روان‌آب و همچنین خطر سیلابی شدن مسیرها در این نواحی وجود دارد. کماکان هشدار هواشناسی سطح زرد، شماره ۱۲، مورخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه، در استان اعتبار دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی روزهای این هفته به‌ویژه در ساعات عصر، افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود که برای دامنه‌های هزارمسجد و بینالود رگبار پراکنده باران و رعد و برق دور از انتظار نیست. این وضعیت با شدت و ضعف تا چهارشنبه ۶ خردادماه در استان ادامه می‌یابد.

وی تاکید کرد: طی این هفته، وزش باد نیز گاهی شدید خواهد بود. همچنین اواسط هفته، ضمن افزایش سرعت باد، انتقال گردوغبار و کاهش کیفیت هوا و همچنین احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود.

آهنگرزاده درباره وضعیت جوی استان در ۲۴ ساعت گذشته، تشریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، قوچان با هفت درجه خنک‌ترین، مه‌ولات با ۳۶ درجه گرم‌ترین بوده و دمای مشهد بین ۱۴ و ۳۰ درجه بوده است. بیشترین میزان بارش از نواحی شمالی خراسان رضوی از جمله شهرستان‌های درگز و کلات گزارش شده که در برخی مناطق درگز و کلات، بارش‌ها بالای ۲۰ میلی‌متر ثبت شده است.