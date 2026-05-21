پیش بینی رعدو برق و بارش تگرگ در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا آهنگرزاده اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشههای و مدلهای هواشناسی تا روز شنبه هفته آینده گاهی افزایش باد، در پارهای از نقاط وزش باد شدید توام با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا با احتمال بروز خسارت و انتقال ذرات گردوغبار به نواحی مرکزی استان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی این مدت افزایش ابر رگبار و رعدوبرق در نواحی مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: طی این مدت با توجه به رگباری بودن بارشها همچنان احتمال آبگرفتگی، ایجاد روانآب و سیلابی شدن مسیلها به ویژه در نیمه شمالی استان وجود دارد.
به گفته آهنگرزاده، تا روز یکشنبه هفته آینده نوسانات دمایی در سطح استان محسوس نخواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: کمترین دمای ثبتشده طی شبانهروز گذشته در کوهسرخ (ریوش) با ۹ درجه بالای صفر و بیشترین دما در گناباد با ۳۲ درجه گزارش شده است. دمای هوای مشهد نیز بین ۱۵ تا ۲۸ درجه در نوسان بوده و پیشبینی میشود امروز در گرمترین ساعات به ۲۶ درجه و امشب در سردترین ساعات به ۱۵ درجه برسد. همچنین طی این مدت ششتمد با وزش باد ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت طوفان را ثبت کرده و از فریمان ۱۰.۴ میلیمتر بیشترین میزان بارش باران گزارش شده است.
