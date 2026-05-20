  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۳۶

نجات ۴۰ مسافر از سیلاب فریمان

نجات ۴۰ مسافر از سیلاب فریمان

مشهد- در پی گرفتار شدن یک دستگاه اتوبوس در مسیل روستای «شاهان گرماب»، فرماندار فریمان با صدور دستورات فوری، عملیات امداد و نجات را کلید زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه اتوبوس حامل ۴۰ مسافر که در حال بازگشت از منطقه گردشگری شاهان گرماب بود، به دلیل جاری شدن سیلاب در محور مواصلاتی متوقف و گرفتار شد.

بلافاصله پس از اعلام این گزارش توسط فرماندهی انتظامی شهرستان عملیات انتقال مسافران که عمدتاً شامل بانوان و کودکان بودند، با موفقیت انجام شد و تمامی آنان به محل امن در «روستای کارغش» انتقال یافتند.

مهدی ناصری فرماندار فریمان با اعلام این خبر، اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر شهرستان موظف شد ضمن ارزیابی وضعیت سلامت مسافران، نسبت به اسکان اضطراری، تأمین اقلام زیستی و تغذیه آنان اقدام نماید.

وی افزود: شهرداری سفیدسنگ با همراهی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مکلف به اعزام فوری ماشین‌آلات سنگین برای رهاسازی اتوبوس، پاکسازی مسیل و ایمن‌سازی محور شدند.

فرماندار فریمان خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم بارش‌ها در سطح شهرستان، ستاد مدیریت بحران از هموطنان عزیز تقاضا دارد تا از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های سیل‌گیر جداً خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

کد مطلب 6836581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها