نجات ۴۰ مسافر از سیلاب فریمان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه اتوبوس حامل ۴۰ مسافر که در حال بازگشت از منطقه گردشگری شاهان گرماب بود، به دلیل جاری شدن سیلاب در محور مواصلاتی متوقف و گرفتار شد.

بلافاصله پس از اعلام این گزارش توسط فرماندهی انتظامی شهرستان عملیات انتقال مسافران که عمدتاً شامل بانوان و کودکان بودند، با موفقیت انجام شد و تمامی آنان به محل امن در «روستای کارغش» انتقال یافتند.

مهدی ناصری فرماندار فریمان با اعلام این خبر، اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر شهرستان موظف شد ضمن ارزیابی وضعیت سلامت مسافران، نسبت به اسکان اضطراری، تأمین اقلام زیستی و تغذیه آنان اقدام نماید.

وی افزود: شهرداری سفیدسنگ با همراهی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مکلف به اعزام فوری ماشین‌آلات سنگین برای رهاسازی اتوبوس، پاکسازی مسیل و ایمن‌سازی محور شدند.

فرماندار فریمان خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم بارش‌ها در سطح شهرستان، ستاد مدیریت بحران از هموطنان عزیز تقاضا دارد تا از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌های سیل‌گیر جداً خودداری کرده و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.