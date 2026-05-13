به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: بارندگی ها از فردا ۲۳ اردیبهشت در استان به خصوص در نواحی شمال غربی آغاز و تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بیشترین حجم بارش‌ها مربوط به فرداست و در مشهد نیز بارش‌های رگباری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: وزش باد شدید نیز از پیامدهای این سامانه جوی است و بیشترین شدت وزش باد برای روز یکشنبه پیش‌بینی شده است.

مبشری نسب عنوان کرد: روند افزایشی دما نیز تا اوایل هفته آینده ادامه دارد و دمای روزانه مشهد در روز یکشنبه به ۳۵ درجه سلسیوس خواهد رسید.

مبشری نسب گفت: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با دمای ۳۴ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: دمای هوای مشهد نیز دیروز بین ۱۵ و ۲۸ درجه در نوسان بود و امروز نیز در این کلانشهر کمینه دما به ۱۶ درجه سلسیوس و دمای روزانه به ۳۱ درجه افزایش می یابد.