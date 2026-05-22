یگانه: پیکر فرد مفقودشده در ارتفاعات جوانرود پیدا شد

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان تلخ عملیات جستوجو و نجات در ارتفاعات روستای «نوروزآباد» شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار کرد: پیکر فرد مفقود شده پس از ۷ ساعت تلاش بیوقفه نجاتگران جمعیت هلالاحمر پیدا شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با تشریح جزئیات این عملیات بیان کرد: در پی اعلام گزارش مردمی مبنی بر گمشدن یک آقا با حدود ۷۰ سال سن در ارتفاعات روستای نوروزآباد (در محور جوانرود به پاوه)، بلافاصله سه تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر شهرستان جوانرود به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به شرایط دشوار جغرافیایی منطقه افزود: با توجه به کوهستانی و صعبالعبور بودن مسیر، تیمهای اعزامی از صبح امروز عملیات جستوجوی میدانی خود را با بهرهگیری از تجهیزات تخصصی کوهستان آغاز کردند. امدادگران با وجود شرایط دشوار، صعبالعبور و توپوگرافی پیچیده منطقه، تمامی مسیرهای احتمالی را برای یافتن این شهروند مورد پایش دقیق قرار دادند.
یگانه در ادامه با ابراز تأثر از وقوع این حادثه، تصریح کرد: پس از ۷ ساعت عملیات مستمر، تیمهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با همراهی نیروهای مردمی، غروب امروز (جمعه، اول خرداد ۱۴۰۵) موفق به یافتن پیکر این فرد در ارتفاعات شدند که متأسفانه بررسیهای اولیه نشاندهنده سقوط وی از ارتفاع بود.
وی اضافه کرد: پیکر این کوهنورد پس از انتقال به دامنه کوه و طی مراحل قانونی، جهت سیر مراحل بعدی و تدفین به عوامل آرامستانها تحویل داده شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در پایان ضمن تسلیت به خانواده متوفی و تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در پیمایشهای کوهستانی، خاطرنشان کرد: از تمامی هموطنان تقاضا داریم پیش از عزیمت به ارتفاعات و مناطق ناآشنا، ضمن اطلاعرسانی دقیق به خانواده و همراهان، از شرایط جوی و مسیرها اطمینان حاصل کرده و اکیداً از صعودهای انفرادی پرهیز کنند؛ همچنین در صورت بروز هرگونه حادثه، مراتب را بلافاصله با شماره تلفن ۱۱۲ (ندای امداد هلالاحمر) در میان بگذارند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
