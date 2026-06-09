نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات شاهو پس از ۷ ساعت عملیات

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین یگانه از نجات و انتقال یک کوهنورد مصدوم در ارتفاعات شاهو خبر داد و اظهار کرد: روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاع در منطقه گلیجی واقع در ارتفاعات شاهو و محدوده روستای شبانکاره شهرستان روانسر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان از شعبه هلال احمر روانسر به محل اعزام شد تا عملیات جستوجو و امدادرسانی را آغاز کند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای امدادی پس از طی مسیرهای سخت و کوهستانی و دسترسی به فرد حادثهدیده، اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی را در محل انجام دادند.
یگانه ادامه داد: پس از ارزیابی وضعیت مصدوم، عملیات تثبیت و بیحرکتسازی وی با رعایت کامل اصول ایمنی انجام شد و سپس نجاتگران وی را به پایین کوه و منطقهای امن منتقل کردند.
وی با اشاره به پایان موفقیتآمیز این مأموریت گفت: پس از انتقال مصدوم به دامنه کوهستان، وی برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد تا به مرکز درمانی منتقل شود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این عملیات در شرایط دشوار کوهستانی و مسیرهای صعبالعبور منطقه شاهو انجام شد و پس از حدود هفت ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی و همکاری گروههای مردمی به سرانجام رسید.
یگانه در پایان با توصیه به کوهنوردان و طبیعتگردان اظهار کرد: علاقهمندان به فعالیت در مناطق کوهستانی باید پیش از صعود، نکات ایمنی را رعایت کرده، تجهیزات مناسب به همراه داشته باشند و مسیر و زمان بازگشت خود را به نزدیکان اطلاع دهند تا در صورت بروز حادثه، امدادرسانی با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.
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