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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۷

نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات شاهو پس از ۷ ساعت عملیات

نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات شاهو پس از ۷ ساعت عملیات

کرمانشاه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از نجات یک کوهنورد ۲۷ ساله در ارتفاعات شاهو خبر داد که پس از سقوط از ارتفاع، با تلاش نیروهای امدادی به منطقه امن منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین یگانه از نجات و انتقال یک کوهنورد مصدوم در ارتفاعات شاهو خبر داد و اظهار کرد: روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاع در منطقه گلیجی واقع در ارتفاعات شاهو و محدوده روستای شبانکاره شهرستان روانسر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، یک تیم تخصصی امداد و نجات کوهستان از شعبه هلال احمر روانسر به محل اعزام شد تا عملیات جست‌وجو و امدادرسانی را آغاز کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نیروهای امدادی پس از طی مسیرهای سخت و کوهستانی و دسترسی به فرد حادثه‌دیده، اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی را در محل انجام دادند.

یگانه ادامه داد: پس از ارزیابی وضعیت مصدوم، عملیات تثبیت و بی‌حرکت‌سازی وی با رعایت کامل اصول ایمنی انجام شد و سپس نجاتگران وی را به پایین کوه و منطقه‌ای امن منتقل کردند.

وی با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز این مأموریت گفت: پس از انتقال مصدوم به دامنه کوهستان، وی برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد تا به مرکز درمانی منتقل شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این عملیات در شرایط دشوار کوهستانی و مسیرهای صعب‌العبور منطقه شاهو انجام شد و پس از حدود هفت ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی و همکاری گروه‌های مردمی به سرانجام رسید.

یگانه در پایان با توصیه به کوهنوردان و طبیعت‌گردان اظهار کرد: علاقه‌مندان به فعالیت در مناطق کوهستانی باید پیش از صعود، نکات ایمنی را رعایت کرده، تجهیزات مناسب به همراه داشته باشند و مسیر و زمان بازگشت خود را به نزدیکان اطلاع دهند تا در صورت بروز حادثه، امدادرسانی با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6854596

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