نجات کوهنورد گرفتار در بیستون پس از ۲۲ ساعت عملیات

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر روز جمعه ۱۲ تیرماه گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک کوهنورد ۲۹ ساله در دیواره بیستون، در محدوده ارتفاعات سهکل بازرگان و مسیر چشمه وزمان به قله کلیک، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای تخصصی امداد و نجات کوهستان و واکنش سریع هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند. نخستین تیم در دقایق ابتدایی به منطقه اعزام شد اما به دلیل سختگذر بودن مسیر و تاریکی هوا، ادامه عملیات با اعزام تیم دوم در بامداد شنبه دنبال شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: امدادگران پس از ساعتها جستوجو و اجرای عملیات فنی، به کوهنورد گرفتار دسترسی پیدا کردند و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، شرایط جسمانی وی را مورد ارزیابی قرار دادند.
یگانه ادامه داد: با توجه به وضعیت فرد حادثهدیده، عملیات انتقال با استفاده از تجهیزات تخصصی و بسکت انجام شد و این کوهنورد با سلامت کامل به منطقهای امن منتقل و به خانوادهاش تحویل داده شد.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی حاضر در این مأموریت گفت: عملیات نجات ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه ۱۳ تیرماه با موفقیت به پایان رسید. همچنین فرماندهی میدانی این مأموریت بر عهده مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بود که از ابتدای عملیات در محل حادثه حضور داشت و روند امدادرسانی را هدایت کرد.
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