نجات ۷ گرفتار در ارتفاعات دربند صحنه با موفقیت انجام شد

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از نجات هفت نفر گرفتار در محدوده آبشار و دره ارتفاعات دربند گروس شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان، تیم تخصصی امداد و نجات در کوهستان شعبه صحنه بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از انجام هماهنگی‌های لازم و پیمایش مسیرهای سخت و کوهستانی، خود را به محل استقرار حادثه‌دیدگان رساندند و اقدامات لازم برای اجرای عملیات نجات را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نجاتگران با برپایی کارگاه فنی و استفاده از روش‌های تخصصی امداد و نجات در کوهستان، عملیات رهاسازی افراد گرفتار را در شرایط دشوار منطقه به اجرا گذاشتند.

یگانه ادامه داد: تیم‌های عملیاتی با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و رعایت کامل اصول ایمنی موفق شدند هر هفت نفر را از موقعیت پرخطر خارج کرده و به منطقه‌ای امن در پایین‌دست کوهستان منتقل کنند.

وی با قدردانی از تلاش نجاتگران خاطرنشان کرد: این عملیات که از ساعات پایانی شب آغاز شده بود، پس از بیش از ۶ ساعت تلاش مستمر در مسیرهای صعب‌العبور و شرایط خاص منطقه با موفقیت به پایان رسید و تمامی حادثه‌دیدگان در سلامت کامل به محل امن انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان از کوهنوردان، طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به حضور در مناطق کوهستانی خواست پیش از آغاز سفر، ضمن بررسی شرایط محیطی و مسیرهای دسترسی، تجهیزات مورد نیاز را همراه داشته باشند و از حضور در مناطق پرخطر به‌ویژه در ساعات پایانی روز و شب خودداری کنند.