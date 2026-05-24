افزایش محسوس دمای همدان در پایان هفته

محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، اظهار کرد: آسمان استان طی امروز تا اواخر هفته عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، شاهد افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در ساعات بعدازظهر امروز افزایش ابر در آسمان استان پیشبینی میشود، افزود: احتمال وقوع بارشهای پراکنده در برخی نقاط شمالی استان بهویژه در شهرستانهای «رزن» و «درگزین» دور از انتظار نیست؛ البته این بارشها قابل ملاحظه نخواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی استان گفت: از فردا، دماهای صبحگاهی و کمینه در اکثر نقاط استان بین 2 تا سه درجه سانتیگراد افزایش یافته و این وضعیت با ثبات نسبی تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: در روزهای پایانی هفته پنجشنبه و جمعه، ۷ و ۸ خردادماه افزایش محسوس دمای روزانه در استان رخ خواهد داد.
باقری شکیب در پایان با ارائه آماری از وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته، بیان کرد: شهرستان کبودرآهنگ با حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد، گرمترین و شهرستان بهار با حداقل دمای ۴ درجه سانتیگراد، خنکترین نقاط استان بودند و دمای هوای همدان نیز در شبانهروز گذشته بین ۶ تا ۲۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
