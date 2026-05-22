۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۴

ترامپ: موضوع ایران به‌زودی پایان می‌یابد

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا مدعی شد که موضوع ایران به‌زودی پایان خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور تروریست آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود درباره ایران مدعی شد که موضوع ایران به‌زودی پایان می‌یابد.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ما ایران را متوقف کرده‌ایم. آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت.

پیش از این خبرگزاری اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرده بود که ترامپ صبح جمعه با اعضای بلندپایه تیم امنیت ملی خود درباره جنگ با ایران نشست برگزار کرده است.

این رسانه به نقل از دو منبع که نامشان را ذکر نکرده است، اعلام کرد: ترامپ به طور جدی به آغاز حملات جدید علیه ایران در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات می‌اندیشد.

    • محمدحسن کاظمی IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      فقط مواظب باش موضوع خودت زودتر پایان نیابد😆. آمریکایی ها بهتر است کاخ سفید را محاصره کنند و این پیرمرد دیوانه را بکشند و جهانی را از شرش راحت کنند.
    • IR ۰۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      خاک بر سر امریکا که پرزدنتش نوکر صهیونهاست
    • داو و کریمی IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      جمع کن خودتو هر دفعه ی حرفی میزنی تکلیف تو با خودت روشن کن خودتو دوری یات ... کردی نمی تونی با ایران طرف شی وسلام
    • IR ۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      کلمات کلیشه ای و تکراری به زودی
    • IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      بزودی خداوند به عمر کودک کشی مثل تو پایان خواهد داد. پولهایی را هم که جمع کرده ای به دادت نخواهد رسید. ای سگ زرد بدبخت!
    • علی IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      البته که موضوع ایران انشاالله بزودی تمام میشه اما سریال شکستهای فضاحت بارتوقماربازدردنیاتازه داره شروع میشه!!!!ابله متوهم بادستان خودت ابرقدرتی آمریکا رومثل بالون فرستادی هواوسرت روداخل برف کردی درحالی که کل کره زمین به ریش تووبی بی جونت میخندن!!!!
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
      ۸۰ روز است پارس می کند به زودی نزدیک به پایان ریاست جمهوری ملعون کودک کش کودک خوار: به زودی موضوع ایران پایان می یابد

