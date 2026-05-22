به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،«دونالد ترامپ» رئیسجمهور تروریست آمریکا در تازهترین اظهارات خود درباره ایران مدعی شد که موضوع ایران بهزودی پایان مییابد.
وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ما ایران را متوقف کردهایم. آنها هرگز به سلاح هستهای دست نخواهند یافت.
پیش از این خبرگزاری اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرده بود که ترامپ صبح جمعه با اعضای بلندپایه تیم امنیت ملی خود درباره جنگ با ایران نشست برگزار کرده است.
این رسانه به نقل از دو منبع که نامشان را ذکر نکرده است، اعلام کرد: ترامپ به طور جدی به آغاز حملات جدید علیه ایران در صورت بینتیجه بودن مذاکرات میاندیشد.
