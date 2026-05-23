رایزنی آل ثانی با بن زاید درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات تلفنی گفتگو کردند.
در این تماس تلفنی روابط دو کشور و راههای حمایت و تقویت آن و تلاشهای میانجیگری پاکستان میان آمریکا و ایران مورد بررسی قرار گرفت.
دو طرف همچنین درباره هماهنگی تلاشها برای حمایت از میانجیگری با هدف کاهش تنش که به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک میکند رایزنی کردند.
بن عبدالرحمن در ادامه بر اهمیت حمایت از تلاشهای میانجیگری جاری برای دستیابی به توافق صلح پایدار تاکید کرد.
