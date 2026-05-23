۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۳

رایزنی آل ثانی با بن زاید درباره مذاکرات ایران و آمریکا

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با مشاور امنیت ملی امارات بر اهمیت حمایت از تلاش‌های میانجیگری جاری برای دستیابی به توافق صلح پایدار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی روابط دو کشور و راه‌های حمایت و تقویت آن و تلاش‌های میانجیگری پاکستان میان آمریکا و ایران مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین درباره هماهنگی تلاش‌ها برای حمایت از میانجیگری با هدف کاهش تنش که به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک می‌کند رایزنی کردند.

بن عبدالرحمن در ادامه بر اهمیت حمایت از تلاش‌های میانجیگری جاری برای دستیابی به توافق صلح پایدار تاکید کرد.

کد مطلب 6838888

    • نیستانک IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      هیچکس نتوانست در زمان خودش ترامپ را به دنیا معرفی کند و آن حاج قاسم بود. ترامپ قمارباز. مردم ما کمتر و به ندرت خصوصیات افراد قمار باز را میدانند. قمار باز ذره ایی برای حیات و جان و آبرو افراد ارزش قائل نیست. بحدی کثیف هستند که اگر دنیایی ثروت داشته باشند جهت دو سه ساعت قمار شخصی باید انها را ضمانت کند. عجیب نیست؟!!!! ترامپ قمار باز حتی عروسی فرزندش هم نرفت میدانید چرا؟!!! هیچ نسبت قلبی با فرزند خود ندارد و بسیار بابت اثبات آن هراس دارد .همسرش را از جزیره صاحب شد.

