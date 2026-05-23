مذاکرات ایران و آمریکا محور رایزنی وزیران خارجه قطر و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در چارچوب هماهنگی عمیق قاهره و دوحه، تلفنی درباره تحولات مذاکرت آمریکا و ایران و تحولات سریع منطقه گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی دو طرف در چارچوب اهتمام متقابل به هماهنگی درباره تحولات اوضاع و هماهنگی تحرکات جاری برای مهار تنش و تداوم تلاش‌های کاهش شدت تنش در منطقه، درباره تحولات روند مذاکرات آمریکا و ایران تبادل نظر کردند.

عبدالعاطی و بن عبدالرحمن همچنین بر سر اهمیت اولویت دادن به گفتگو و توسل به دیپلماسی برای مهار بحران جاری توافق و تاکید کردند که تداوم روند مذاکره جدی تنها راه برای مقابله با مسائل باقی مانده و دور کردن منطقه از پیامدهای تنش نسنجیده‌ای است که صلح و امنیت منطقه را تهدید می‌کند.

وزرای خارجه مصر و قطر تاکید کردند که برهه حساسی که منطقه شاهد آن است ایجاب می‌کند که تمامی طرف‌های منطقه نهایت انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری را از خود نشان دهند.

دو طرف همچنین بر لزوم در نظر گرفتن نگرانی‌های تمامی طرف‌ها به عنوان رکنی اساسی برای تضمین آرامش پایدار و جلوگیری از کشاندن منطقه به چرخه جدیدی از درگیری و بی ثباتی تاکید کردند.