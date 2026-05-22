شکست های سه گانه «رئیس جمهور مو قرمز» در جنگ جدید با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، یوآف لیمور، نویسنده صهیونیست در مقاله‌ای که در روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» منتشر شد، نوشت که نادیده گرفتن شکست های سه‌گانه‌ای رئیس جمهور «مو قرمز» (دونالد ترامپ) از آن رنج می‌برد، دشوار است. برای اولین بار در جهان دستاوردهای یک جنگ به نتیجه ملموسی در میز مذاکره تبدیل نمی‌شوند و به جای اینکه آمریکا پیروز این جنگ باشد، ایرانی‌ها خود را پیروز می دانند و گویی آنها هستند که شرایط را دیکته می‌کنند و آمریکا باید از آنها تبعیت کند.

وی افزود: سرخوردگی دوم این است که ترامپ، به جای اینکه به مسائل دیگر بپردازد، همچنان درگیر ایران است. وی الان واقعاً می‌خواست در کوبا یا گرینلند باشد تا در آمدهای اقتصادی که قرار بود بخشی از تقسیم غنایم جنگ باشد، توزیع کند و به فکر برگزاری جام جهانی در آمریکا باشد. اما او همچنان در باتلاق ایران گیر کرده است.

لیمور سومین سطح شکست ترامپ را در فقدان یک برنامه محکم دانست و افزود که ژنرال‌های او نمی‌دانند چگونه پیروزی سریع و قاطعی را برای او تضمین کنند. وی می‌ترسد که به جای پیروزی قاطع، به مانورهایی دست بزند که تنها بحران را تشدید می‌کند و محبوبیت او را به پایین‌ترین سطح خود می‌رسانند.

این نویسنده صهیونیست با اشاره به اینکه ایرانی ها خود را پیروز این جنگ می بینند، تصریح کرد که آنها این پیروزی را به یک قدرت محلی، منطقه‌ای و جهانی تبدیل خواهند کرد. بدتر از همه اینکه، اگر آمریکا به ریاست جمهوری ترامپ در شکست دادن ایرانی ها ناکام بماند، دیگر هیچ کشوری در آینده جرأت حمله به ایران را نخواهد داشت.