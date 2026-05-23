رایزنی ترامپ با نتانیاهو و رهبران کشورهای اسلامی و عربی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری "آکسیوس" به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد: ترامپ امروز در تماس تلفنی با نتانیاهو درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کرده است.

ترامپ در این باره مدعی شد که تماس با نتانیاهو به خوبی پیش رفته است.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: در کنار مسائل دیگری در توافق، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود.

یک مقام دیگر نیز به آکسیوس گفت که ترامپ همچنین با رهبران قطر، عربستان، امارات، مصر، ترکیه و پاکستان گفت وگو کرده است.

این مقام درباره جزییات تماس تلفنی ترامپ و سران عرب اعلام کرد: تمامی رهبرانی که در تماس با ترامپ شرکت داشتند، از وی خواستند که توافق را به پیش ببرد.

وی گفت: پیام تمامی رهبران شرکت‌کننده در تماس با ترامپ این بود که توقف جنگ به نفع منطقه است.

رایزنی ماکرون با ترامپ و رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره ایران



خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور با ترامپ و رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره ایران سخن گفته است.

براساس این گزارش، ماکرون در این تماس از آنها خواست که به دنبال یافتن یک راه حل مبتنی بر مذاکره با ایران باشند.